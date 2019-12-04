Президент назначил нового главу своей Администрации

В настоящее время генерал-майор Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Беларуси, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям, сообщает БЕЛТА .

Работавшие прежде в Администрации главы государства займутся парламентской деятельностью: Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным Подробнее