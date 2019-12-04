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Президент назначил нового главу своей Администрации
05.12.2019 15:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В настоящее время генерал-майор Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Беларуси, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям, сообщает
Работавшие прежде в Администрации главы государства займутся парламентской деятельностью: Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении главой Администрации Президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы Администрации - Ольги...
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