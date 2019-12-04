|
Моргулис о вероятных проектах Беларуси и США: «Будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство»
Источник материала: СТВ
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Моргулис о вероятных проектах Беларуси и США: «Будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство»
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира». Моргулис о белорусско-американских отношениях: «Сближение приняло новую фазу»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)