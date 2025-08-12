ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

hoster.by и F6 договорились защищать клиентов от киберугроз в России и Беларуси

12.08.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Провайдер IT-инфраструктуры и первый в Беларуси аттестованный коммерческий центр кибербезопасности hoster.by подписал соглашение о сотрудничестве с компанией F6, крупным российским разработчиком технологий для борьбы с киберпреступностью. Ключевая цель — повысить защищенность бизнеса региона в условиях растущих киберугроз.

В случае обнаружения нарушений, в том числе фишинга, скама, распространения ВПО или ботнетов в доменных зонах BY и .БЕЛ, а также среди международных доменных имен, зарегистрированных через hoster.by, аналитики Центра круглосуточного реагирования на инциденты кибербезопасности (CERT) компании F6 будут взаимодействовать с hoster.by для оперативного их устранения.

«F6 сможет в том числе предоставлять данные о нарушениях, которые происходят с национальными доменами, но за пределами белорусских серверов, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы нашли партнера, который разделяет нашу философию проактивной защиты и готов оперативно реагировать на реальные угрозы в режиме 24/7. Объединение усилий крупных игроков мы считаем одним из лучших инструментов борьбы. Например, мы за более чем 20 лет накопили собственную обширную базу индикаторов компрометации — реальных и уникальных признаков того, что ресурс взломан. Обмен такими базами и синергия опыта обеих компаний позволит вывести проактивное противодействие киберугрозам на новый уровень и сделает интернет-пространство безопаснее. И это лишь малая часть потенциального взаимодействия».

Инструменты фильтрации трафика hoster.by в среднем ежедневно блокируют по 390000 нежелательных или потенциально опасных запросов на один сайт. А по данным F6 киберпреступники третий год подряд продолжают наращивать объемы фишинговых и скам-атак, эксплуатирующих бренды компаний. В 2024 году среднее число поддельных ресурсов на один бренд в России выросло на 28% — с 7878 до 10112. Среднее количество создаваемых фишинговых сайтов на один бренд увеличилось на 52% по сравнению с 2023 годом, мошеннических ресурсов — на 18%. Рост киберугроз объясняется в том числе автоматизацией мошеннических сервисов и низким порогом входа в преступный бизнес.

Кроме оперативного реагирования на инциденты, два крупных игрока будут обмениваться опытом, технологиями и лучшими практиками для борьбы с цифровыми преступлениями и их предотвращения. Сотрудничество также предполагает проведение консультаций, семинаров, конференций по вопросам кибербезопасности.

«Защищая правообладателей в России и Республике Беларусь, наш CERT и департамент в целом, берут нарушения в работу вне зависимости от территориальных признаков. Однако подписанное соглашение позволит нам более эффективно бороться с компьютерной преступностью в доменных зонах .BY и .БЕЛ. Мы получили мощный оперативный канал взаимодействия и усилим компетенции по защите наших клиентов в киберпространстве», — подчеркнул Станислав Гончаров, руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6.

О компаниях

hoster.by — провайдер IT-инфраструктуры и облачных решений для бизнеса, который обслуживает ⅔ белорусских интернет-проектов. Является первым в стране аттестованным коммерческим центром кибербезопасности.

Компания имеет статус единственного в Беларуси аккредитованного ICANN регистратора доменных имен, а также крупнейшего регистратора белорусских доменов.

F6 — разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом. Флагманские продукты F6 основаны на знаниях, полученных в ходе многолетних реагирований на инциденты и исследований киберпреступности.

Решения компании F6 обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Компания F6 создана при поддержке фонда развития результативной кибербезопасности Сайберус.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Провайдер IT-инфраструктуры и первый в Беларуси аттестованный коммерческий центр кибербезопасности hoster.by подписал соглашение о сотрудничестве с компанией F6,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин выиграл 780 тысяч рублей в онлайн-казино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика