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Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева

05.12.2019 15:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В конце декабря в прокат выйдет фильм «Союз спасения». Одну из главных ролей сыграет Антон Шагин, известный по кинокартине «Стиляги». 

Фильм расскажет историю восстания декабристов. Сначала всё начинается радужно: победа над Наполеоном, Россия стала могущественной державой, жители которой верят, что свобода, равенство и братство уже вот-вот наступит. Чем всё закончится – узнаем после выхода кинокартины на экраны. 

Новый взгляд на историю декабристов читайте здесь

В главных ролях Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин и другие. Кстати, для многих стало неожиданностью, что Мэлс из «Стиляг» примерит на себя роль декабриста, однако поклонники Шагина с нетерпением ждут его появления в новом амплуа. 

«Мой герой – не памятник, он в первую очередь человек со своей болью, семьянин», – охарактеризовал артист своего персонажа – Кондратия Рылеева. 

Мы решили узнать, как менялись образы Шагина в кинематографе с момента его появления в «Стилягах» 11 лет назад. 

Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева
Фото: кадр из фильма «Стиляги» (2008 год) 

Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева
Фото: кадр из фильма «Поцелуй сквозь стену» (2011 год) 

Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Куприн» (2013 год) 

Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Бесы» (2014 год) 

Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Хождение по мукам» (2017 год) 

Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Подкидыш» (2019 год) 

Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева
Фото: кадр из фильма «Союз спасения» (2019 год) 

За плечами актёра уже более 20 кинокартин и ещё три фильма с его участием запланированы на 2020 год. Что касается личной жизни, Шагин женат на однокурснице Веронике Исаевой, у них есть 11-летний сын Матвей и 5-летняя дочь Полина. 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, какие сериалы и фильмы снимались в Беларуси.

«Стиляги» в их числе – здесь подробнее

Люди в материале: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин
 
 
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В конце декабря в прокат выйдет фильм «Союз спасения». Одну из главных ролей сыграет Антон Шагин, известный по кинокартине «Стиляги».  Фильм расскажет историю...
 
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