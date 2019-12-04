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Что стало с Мэлсом из «Стиляг»? В новом фильме Антон Шагин сыграет декабриста Рылеева
Источник материала: СТВ
В конце декабря в прокат выйдет фильм «Союз спасения». Одну из главных ролей сыграет Антон Шагин, известный по кинокартине «Стиляги».
Фильм расскажет историю восстания декабристов. Сначала всё начинается радужно: победа над Наполеоном, Россия стала могущественной державой, жители которой верят, что свобода, равенство и братство уже вот-вот наступит. Чем всё закончится – узнаем после выхода кинокартины на экраны.
В главных ролях Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин и другие. Кстати, для многих стало неожиданностью, что Мэлс из «Стиляг» примерит на себя роль декабриста, однако поклонники Шагина с нетерпением ждут его появления в новом амплуа.
«Мой герой – не памятник, он в первую очередь человек со своей болью, семьянин», – охарактеризовал артист своего персонажа – Кондратия Рылеева.
Мы решили узнать, как менялись образы Шагина в кинематографе с момента его появления в «Стилягах» 11 лет назад.
За плечами актёра уже более 20 кинокартин и ещё три фильма с его участием запланированы на 2020 год. Что касается личной жизни, Шагин женат на однокурснице Веронике Исаевой, у них есть 11-летний сын Матвей и 5-летняя дочь Полина.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, какие сериалы и фильмы снимались в Беларуси.
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В конце декабря в прокат выйдет фильм «Союз спасения». Одну из главных ролей сыграет Антон Шагин, известный по кинокартине «Стиляги». Фильм расскажет историю...
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