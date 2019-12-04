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Стоит ли белорусам бояться американских войск в Литве? Спросили Моргулиса

05.12.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Стоит ли нам бояться американских войск в Литве?

Стоит ли белорусам бояться американских войск в Литве? Спросили Моргулиса

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Я думаю, Америка – такая страна (конечно, клише создали – агрессор, участвует во всём) – никто не знает Америку по-настоящему из тех, кто там не пожил достаточно долгое время. Никто не знает из американцев Беларусь до конца, и Россию не знают до конца.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Американцы на границе с нами… И с учётом того, что у нас союзнические с Российской Федерацией…

Майкл Моргулис:
Согласен. Но я не думаю, что для Америки интерес представляет Беларусь, кроме хороших отношений. Потому что в Восточной Европе Беларусь стала, как бы, границей между Востоком и Западом. И недаром говорят, что мечта белоруса, мечта многих людей, чтобы Беларусь стала такой Швейцарией Восточной Европы.

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Об этом говорил наш министр иностранных дел, это, действительно, так.

Стоит ли белорусам бояться американских войск в Литве? Спросили Моргулиса

Люди в материале: Майкл Моргулис, Игорь Марзалюк
 
 
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Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Стоит ли нам бояться американских войск в Литве?
 
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