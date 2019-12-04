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Стоит ли белорусам бояться американских войск в Литве? Спросили Моргулиса
Источник материала: СТВ
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Майкл Моргулис:
Александр Шпаковский, политический аналитик:
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Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Стоит ли нам бояться американских войск в Литве?
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