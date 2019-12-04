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«Удочку дадим, но рыбу будете ловить сами». Президент Беларуси рассказал, как изменится поддержка уязвимых слоёв населения

05.12.2019 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев шестого и седьмого созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое напутствие парламентариям – слышать просьбы людей. Одним из ключевых векторов белорусской политики останется социальная поддержка. Президент рассказал, что постепенно характер помощи уязвимым слоям будет меняться.

Александр Лукашенко – парламенту: «Мой вам совет– вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших»

«Удочку дадим, но рыбу будете ловить сами». Президент Беларуси рассказал, как изменится поддержка уязвимых слоёв населения

Страна и общество развиваются. И от модели, когда государство берет на себя решение проблем, необходимо переходить к тому, чтобы создавать условия, в которых человек может сделать это самостоятельно. Для этого создана достаточно эффективная правовая база.

Особое внимание парламенту нужно уделить теме демографической безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко заявил, он всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс.

«Удочку дадим, но рыбу будете ловить сами». Президент Беларуси рассказал, как изменится поддержка уязвимых слоёв населения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Расскажите им, что происходит в стране, что происходит вокруг. Расскажите им, что удочку дадим, но рыбу будете ловить сами. Неимущим, бедным поможем. Послушайте их, ответьте на их вопросы уже не так, как это было в избирательную кампанию, а честно и откровенно. Если надо построить какой-то дом – хорошо! Расскажите им – что в Минске, что в Могилеве – где будем строить, для кого. Деньги как распределены, спросите, где взять дополнительные деньги, чтобы люди понимали, что с неба ничего не падает.

Вот три направления и добавьте еще что-то, ответьте на их вопросы. То, чего не будете знать, скажите: «На этот вопрос я ответить не могу. На следующую встречу обязательно выучу, изучу, приду и отвечу». Я вам рассказываю о своем опыте работы. И люди будут понимать, что они избрали человека, который их человек.

«Удочку дадим, но рыбу будете ловить сами». Президент Беларуси рассказал, как изменится поддержка уязвимых слоёв населения

«Удочку дадим, но рыбу будете ловить сами». Президент Беларуси рассказал, как изменится поддержка уязвимых слоёв населения

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев шестого и...
 
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