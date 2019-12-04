Ночные марафоны и аттракцион на рельсах. Узнали, как к сезону подготовились горнолыжные центры

Источник материала: Tut.by

Горнолыжные центры открывают зимний сезон и ждут устойчивого минуса. GO.TUT.BY узнал, какие новинки они подготовили в этом году и можно ли уже ехать кататься на лыжах и сноуборде.



Фото: горнолыжный центр «Логойск»

Ночные марафоны и фан-фигуры для детей в «Логойске»

Первыми открыли зимний сезон в горнолыжном комплексе «Логойск». В ноябре здесь заработали две трассы и учебный склон. В центре поясняют, что для открытия важен не снег (его делают специальные пушки), а мороз: «Многие думают, что центр открывается, когда на склоне минимальный слой снега, и можно поцарапать свою доску или лыжи. На самом деле, снега всегда не меньше 50 см, а во многих местах и до метра. Такой слой насыпается для того, чтобы оттепель или дождь не смогли остановить катание».



Фото: горнолыжный центр «Логойск»

Всего в «Логойске» пять трасс разного уровня сложности, все они заработают в декабре. Дополнительно в этом году комплекс откроет второй учебный склон, на котором смогут заниматься взрослые и дети с трех лет. Новички и продолжающие смогут заниматься в горнолыжной школе с инструкторами, а для маленьких лыжников и сноубордистов на обучающей трассе поставили специальные фан-фигуры, с которыми будет интереснее тренироваться.



Фото: горнолыжный центр «Логойск»

Продолжит работать в «Логойске» аттракцион в виде большой надувной подушки для отработки трюков с трамплина. Сохранят в горнолыжном комплексе ночные катания по пятницам и субботам с 22.00 до 02.00 — их стоимость 24 рубля. Подъем на трассу в «Логойске» стоит 6 рублей, часовой ски-пасс (пропуск на подъемник) в будний день — 13 рублей, в выходной — 22 рубля. Прокат горнолыжного комплекта — 9 или 12 рублей в зависимости от дня недели.

В «Логойске» в этом сезоне традиционно проведут ночные марафоны, на которых можно будет кататься до 6 утра, зимний фестиваль в честь Дня рождения комплекса в конце января, а так же устроят праздник на 14 февраля и на закрытие сезона.

Новое расписание ночных катаний и фанпарк в «Силичах»

Горнолыжный сезон в «Силичах» празднично открыли в конце ноября. Всего в центре 14 трасс, сейчас работают две самые популярные — скоростная для любителей быстрых спусков и самая длинная трасса в Беларуси — 850 метров. Также здесь уже запустили учебную трассу для тех, кто хочет освоить катание на лыжах или сноуборде. Открывать остальные спуски разной сложности планируют в декабре. Но тут, пояснили в центре, все будет зависеть от погоды.



Фото: горнолыжный центр «Силичи»

В этом году по просьбе профессионалов и любителей активного отдыха в «Силичах» произошли изменения: сноупарк (территория, оборудованная специальными фигурами для выполнения трюков) перенесли на северо-западный склон горы. Для новичков и их оттачивания несложных трюков сделали отдельный фанпарк.

Когда похолодает, в «Силичах» заработает детская, а также трасса для санок и тюбингов. Их посещение бесплатное. Для тех, у кого нет надувных тюбов, работает пункт аренды — час пользования тюбингом обойдется в 6−7 рублей.



Фото: горнолыжный центр «Силичи»

Кроме того, горнолыжный центр увеличил время для ночных катаний: они будут доступны весь сезон по пятницам и субботам с 22.00 до 02.00. Ночной тариф идет с фиксированной стоимостью — 25 рублей. В остальное время один подъем на трассу в «Силичах» стоит 6 рублей. Часовой ски-пасс (пропуск на подъемник) в будний — 14 рублей (на учебную трассу 10 рублей), в выходной — 24 рубля. Аренда горнолыжного комплекта на час обойдется в 10−13 рублей.

Из новинок инфраструктуры «Силичей» — новая баня «по-царски», в которой можно париться с травами, лежа на специальных подушках из сена.

Аттракцион с рельсами в «Солнечной долине»

В минском горнолыжном центре «Солнечная долина» сезон катаний еще не открыли — ждут подходящей погоды. К середине декабря здесь заработает два склона для катания на горных лыжах и сноуборде. Для экстремалов тут сохранится небольшой сноупарк с фигурами для исполнения трюков. Для тех, кто хочет потренироваться перед выходом на трассу, будет работать тренажер-симулятор. Стоимость одного подъема на склон — 2−3 рубля, часового ски-пасса — 6−7 рублей. Аренда оборудования в зависимости от дня недели — 10−13 рублей.



Фото: горнолыжный центр «Солнечная долина»

В «Солнечной долине» пояснили, что в этом году здесь делают ставку на культурно-развлекательные мероприятия, поэтому гостей ждут и дополнительные точки с уличной едой, и различные фестивали. Один из них проведут в марте при поддержке олимпийской чемпионки в лыжной акробатике Аллы Цупер.



Фото: новый аттракцион в горнолыжном центре «Солнечная долина»

Новинка сезона — развлекательный аттракцион тобогган, который уже установили на склоне. Это рельсовая трасса с виражами для катания в специальном кресле, она заработает сразу же после открытия сезона.

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