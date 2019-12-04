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Кинокритики США назвали лучший фильм года
Источник материала: Tut.by
Национальный совет кинокритиков США объявил лауреатов своей ежегодной премии. Об этом
Лучшим фильмом кинокритики США признали картину Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом де Ниро и Аль Пачино. «Ирландец» также победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий».
Звание лучшего режиссера в 2019 году получил Квентин Тарантино за картину «Однажды… в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.
Лучшими исполнителями главных ролей стали Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности») и Рене Зеллвегер («Джуди»). Лучшими акретами, исполнившие роли второго плана, стали Брэд Питт (за «Однажды… в Голливуде») и Кэти Бэйтс (за «Дело Ричарда Джуэлла»).
В номинации лучший анимационный фильм победил мультфильм «Как приручить дракона 3».
Стоит сказать, что в прошлом году Национальный совет кинокритиков США лучшим фильмом назвал «Зеленую книгу», которая впоследствии
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Национальный совет кинокритиков США объявил лауреатов своей ежегодной премии. Об этом сообщается на сайте организации. В прошлом году фильм, который этот совет...
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