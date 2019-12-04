Источник материала: Новости Волковыска

В субботу на площади запланирована развлекательная программа для горожан. Начнется торжество с праздничной ярмарки.

14.00 —19.00 — праздничная ярмарка;

15.00 — старт благотворительной акции «Чудеса на Рождество»;

16.00—18.00 — конкурс новогодних тантамаресок (красочные стенды для фото, с вырезанными отверстиеми для лиц, ростовые фигуры героев);

16.00 — театрализованное представление;

17.00 — церемония зажжения елки;

17.30 — фестиваль светящихся шаров;

18.00 — музыкально-развлекательная программа подготовленная гостями из Минска, дискотека, конкурсы и подарки.

В кинотеатре "Юность" в субботу можно будет посмотреть:

10:00 – Достать ножи (триллер, комедия, 16+ )

12:30 – Лев Яшин. Вратарь моей мечты (семейный 6+ )

14:50 – Холодное сердце 2 (анимация 6+, 3D)

16:50 – Холодное сердце 2 (анимация 6+, 3D)

18:50 – Рождество на двоих (комедия, 16+ )

20:50 – Форд против Феррари (драма, спорт 12+ )

Приглашаем всех весело и приятно провести время!