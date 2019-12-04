В субботу на площади запланирована развлекательная программа для горожан. Начнется торжество с праздничной ярмарки.
14.00 —19.00 — праздничная ярмарка;
15.00 — старт благотворительной акции «Чудеса на Рождество»;
16.00—18.00 — конкурс новогодних тантамаресок (красочные стенды для фото, с вырезанными отверстиеми для лиц, ростовые фигуры героев);
16.00 — театрализованное представление;
17.00 — церемония зажжения елки;
17.30 — фестиваль светящихся шаров;
18.00 — музыкально-развлекательная программа подготовленная гостями из Минска, дискотека, конкурсы и подарки.
В кинотеатре "Юность" в субботу можно будет посмотреть:
Приглашаем всех весело и приятно провести время!