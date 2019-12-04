|
Уникальные кадры. Побывали на крыше Большого театра и посмотрели на знаменитые скульптуры с другого ракурса
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Валентин Елизарьев:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальные кадры. Побывали на крыше Большого театра и посмотрели на знаменитые скульптуры с другого ракурса
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)