﻿ Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

05.12.2019 18:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Коровье молоко, подходящее даже людям, у которых на него аллергия: возможно ли это, выясняли корреспонденты программы «Центральный регион».

Это обычное ранее утро Ольги: ещё не успело взойти солнце – она уже у своих пёстрых любимиц. А ещё 5 лет назад и подумать не могла, что будет вести своё молочное хозяйство. Стабильная работа, дети-подростки, переезд в новый дом и начало ремонта. Параллельно женщина изготавливала торты и занималась рукоделием. Всё шло своим чередом, как вдруг ни с того ни с сего они с мужем решили полностью изменить свою жизнь и с головой ушли в сельское хозяйство.

Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

Ольга Цвилик, владелица личного подсобного хозяйства:
В детстве мне мама все время говорила: «Будешь плохо учиться, будешь коровам хвосты крутить». Соответственно, учились мы хорошо. У меня высшее образование. Работала в школе педагогом-психологом. Но придя с работы домой, я понимала, что это не мое. Вот теперь я чувствую себя на своем месте.

«Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Как белоруска создала сыроварню

Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

Надежда Шляхтёнок:
Нас поставили перед фактом: «Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Только переехали в дом – развал, голые стены. Ничего нет. И вот они остановились на айрширской породе. В Беларуси таких коров нет. Поехали в Московский конный завод. Это тоже было очень трудно – привезти: добиться разрешения, привезти.

Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

Ольга Цвилик:
Почему мы выбрали именно эту породу: у этих коров уникальное молоко. По удоям они стоят вторыми в мире после голштинов. По качеству молока им равных пока нет. У них получается самое низкое количество соматических клеток. То есть клеток тканей вымени и внутренних органов, которые участвуют в образовании молока, у них практически нет. Потом – у этой породы мелкодисплоидные жировые шарики в молоке. То есть по структуре оно похоже на козье. Строение белка точно такое же, как у козьего молока, и оно подходит аллергикам. При этом оно очень жирное, и достаточно высокий уровень белка. То есть оно еще и сыропригодное.

Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

У нас сначала было две коровы. До этого родители держали коров, и я была уверена, что я смогу подоить эти две коровы руками. Но когда у нас растелилась первая нетель, мы с мамой вдвоем доили ее первые часа два или три, потому что у них короткие соски. Получается, эта порода уже «заточена» под аппаратное доение. И в первый же день у нас с мамой появилась вот такая «агрегатина», которая служит нам уже 5 лет.

Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

Александр Цвилик, владелец личного подсобного хозяйства:
Кормится не за раз, как покормили раз и все. Бывает и пять кормлений в день. Летом – трава, мука, размол, шрот подсолнечника закупаем. А так – бурак, тыква. Мы категорически против всяких комбикормов. Все делаем сами: мешаем, мелем.

Ольга – одна из немногих, кто разводит уникальных бурёнок. Продукты из гипоаллергенного молока сейчас особенно актуальны. С каждым годом количество случаем непереносимости молочного белка становится всё больше – в мире почти 5 процентов детей.

Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

Сергей Скоков, врач-педиатр Смолевичской центральной районной больницы:
В коровьем молоке есть очень большие части белка молочного. Это белок казеин и не только, которые с трудом, к сожалению, проникают через кишечную стенку и которые обладают высокой аллергенностью. Коровье молоко – исключительно для телят. Козье молоко – исключительно для козлят. Единственным спасением для детей, которые страдают непереносимостью белков коровьего молока, является прием специально адаптированных смесей с отсутствием либо гидролизатом, которую должен подобрать участковый педиатр. Ни прием козьего молока, ни коровьего не является методом спасения и методом профилактики при аллергии на коровье молоко.

Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

Хоть многие врачи заявления о гипоалергенности коровьего молока считают простой маркетинговой уловкой, Ольга приводит свои факты: для многих клиентов продукты её айрширов – настоящее спасение, и никаких негативных последствий у детей замечено не было. Более того – сарафанное радио охватило не только местных жителей. К хозяйке стали направлять людей даже специалисты некоторых столичных клиник.
Люди в материале: Ольга Цвилик
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коровье молоко, подходящее даже людям, у которых на него аллергия: возможно ли это, выясняли корреспонденты программы «Центральный регион».
 
Новости дня
Новости разные
 
Трансгенную корову собираются создать белорусские учёные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика