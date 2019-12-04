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Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу
Источник материала: СТВ
Коровье молоко, подходящее даже людям, у которых на него аллергия: возможно ли это, выясняли корреспонденты программы
Это обычное ранее утро Ольги: ещё не успело взойти солнце – она уже у своих пёстрых любимиц. А ещё 5 лет назад и подумать не могла, что будет вести своё молочное хозяйство. Стабильная работа, дети-подростки, переезд в новый дом и начало ремонта. Параллельно женщина изготавливала торты и занималась рукоделием. Всё шло своим чередом, как вдруг ни с того ни с сего они с мужем решили полностью изменить свою жизнь и с головой ушли в сельское хозяйство.
Надежда Шляхтёнок:
У нас сначала было две коровы. До этого родители держали коров, и я была уверена, что я смогу подоить эти две коровы руками. Но когда у нас растелилась первая нетель, мы с мамой вдвоем доили ее первые часа два или три, потому что у них короткие соски. Получается, эта порода уже «заточена» под аппаратное доение. И в первый же день у нас с мамой появилась вот такая «агрегатина», которая служит нам уже 5 лет.
Ольга – одна из немногих, кто разводит уникальных бурёнок. Продукты из гипоаллергенного молока сейчас особенно актуальны. С каждым годом количество случаем непереносимости молочного белка становится всё больше – в мире почти 5 процентов детей.
Хоть многие врачи заявления о гипоалергенности коровьего молока считают простой маркетинговой уловкой, Ольга приводит свои факты: для многих клиентов продукты её айрширов – настоящее спасение, и никаких негативных последствий у детей замечено не было. Более того – сарафанное радио охватило не только местных жителей. К хозяйке стали направлять людей даже специалисты некоторых столичных клиник.
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Коровье молоко, подходящее даже людям, у которых на него аллергия: возможно ли это, выясняли корреспонденты программы «Центральный регион».
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