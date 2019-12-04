﻿ ФАО: Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли максимума за последние два года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФАО: Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли максимума за последние два года

05.12.2019 18:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

ФАО: Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли максимума за последние два года

Цены на продовольствие в мире существенно выросли в ноябре, достигнув наивысшего уровня за последние два года, что обусловлено повышением международных цен на мясную продукцию и растительные масла, сообщает ФАО в очередном отчете.

Индекс продовольственных цен ФАО в ноябре достиг 177,2 пункта, что на 2,7% выше, чем в октябре, и на 9,5% выше показателя за соответствующий период прошлого года.

Индекс цен на растительные масла поднялся на 10,4% в связи с ростом котировок на пальмовое масло из-за устойчивого спроса, роста потребления на выработку биодизельного топлива, а также ожиданий возможного дефицита предложения в следующем году. Выросла также стоимость рапсового и соевого масла.

Индекс цен на мясо поднялся на 4,6%, что стало самым значительным месячным приростом более чем за десять лет. Больше всего выросли котировки говядины и баранины под влиянием стабильного спроса, в особенности со стороны Китая. Подорожали также свинина и мясо птицы.

Индекс цен на сахар повысился на 1,8% "под влиянием усиливающихся указаний на то, что в предстоящий год общемировое потребление сахара превысит производство", отмечается в отчете.

Индекс цен на зерновые, напротив, снизился на 1,2% из-за жесткой конкуренции между ведущими экспортерами зерна в мире. Упали цены и на рис. "Экспортные цены США на кукурузу остались под понижающим давлением в отличие от цен Аргентины и Бразилии, которые в целом укрепились", - говорится в отчете ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на молочную продукцию в октябре немного поднялся из-за сезонного снижения производства в Европе и при сохранении устойчивого спроса в мире.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на продовольствие в мире существенно выросли в ноябре, достигнув наивысшего уровня за последние два года, что обусловлено повышением международных цен на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика