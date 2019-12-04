ФАО: Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли максимума за последние два года

Источник материала: Ежедневник





Цены на продовольствие в мире существенно выросли в ноябре, достигнув наивысшего уровня за последние два года, что обусловлено повышением международных цен на мясную продукцию и растительные масла, сообщает ФАО в очередном отчете.

Индекс продовольственных цен ФАО в ноябре достиг 177,2 пункта, что на 2,7% выше, чем в октябре, и на 9,5% выше показателя за соответствующий период прошлого года.

Индекс цен на растительные масла поднялся на 10,4% в связи с ростом котировок на пальмовое масло из-за устойчивого спроса, роста потребления на выработку биодизельного топлива, а также ожиданий возможного дефицита предложения в следующем году. Выросла также стоимость рапсового и соевого масла.

Индекс цен на мясо поднялся на 4,6%, что стало самым значительным месячным приростом более чем за десять лет. Больше всего выросли котировки говядины и баранины под влиянием стабильного спроса, в особенности со стороны Китая. Подорожали также свинина и мясо птицы.

Индекс цен на сахар повысился на 1,8% "под влиянием усиливающихся указаний на то, что в предстоящий год общемировое потребление сахара превысит производство", отмечается в отчете.

Индекс цен на зерновые, напротив, снизился на 1,2% из-за жесткой конкуренции между ведущими экспортерами зерна в мире. Упали цены и на рис. "Экспортные цены США на кукурузу остались под понижающим давлением в отличие от цен Аргентины и Бразилии, которые в целом укрепились", - говорится в отчете ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на молочную продукцию в октябре немного поднялся из-за сезонного снижения производства в Европе и при сохранении устойчивого спроса в мире.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.