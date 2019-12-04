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Тима Белорусских захватил топы самой популярной музыки за 2019 год
Источник материала: KYKY>
Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и «Яндекс.Музыка» назвали исполнителей, чьи песни в 2019 году пользовались наибольшей популярностью в Беларуси, России и мире,
Топ-10 самых популярных треков за год от «Яндекс.Музыки»
Топ-10 самых популярных в России треков за год от Apple Music
Топ-10 самых популярных в мире треков за год от Apple Music (Тимы Белорусских здесь уже нет)
Если разбирать музыкальный вкус беларусов за 2019 год детальнее, то самыми популярными песнями стали «Life» и «Зеленые волны» певицы Zivert, а также «Незабудка» и «Витаминка» Тимы Белорусских. Наиболее любимые группы беларусов – это Imagine Dragons, Queen, HammAli & Navai, Artik & Asti, «Сплин» и «Би-2».
А вот десятка самых популярных треков в Беларуси:
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Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и «Яндекс.Музыка» назвали исполнителей, чьи песни в 2019 году пользовались наибольшей популярностью в Беларуси, России и...
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