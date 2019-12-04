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Тима Белорусских захватил топы самой популярной музыки за 2019 год

05.12.2019 18:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и «Яндекс.Музыка» назвали исполнителей, чьи песни в 2019 году пользовались наибольшей популярностью в Беларуси, России и мире, пишет «Медуза». Один из главных фаворитов слушателей – беларуский музыкант Тима Белорусских. Сразу три его трека оказались в топах «Яндекса» и Apple Music.

Топ-10 самых популярных треков за год от «Яндекс.Музыки»

  • Zivert – «Life»
  • Тима Белорусских – «Незабудка»
  • Artik & Asti – «Грустный дэнс»
  • Билли Айлиш – «Bad guy»
  • Тима Белорусских – «Витаминка»
  • Артур Пирожков – «Зацепила»
  • HammAli & Navai – «Девочка-война»
  • Zivert – «Зеленые волны»
  • Тима Белорусских – «Мокрые кроссы»
  • Дима Билан – «Молния»

Топ-10 самых популярных в России треков за год от Apple Music

  • Artik & Asti – «Грустный дэнс (feat. Артем Качер)»
  • Zivert – «Life»
  • Билли Айлиш – «Bad guy»
  • Тима Белорусских – «Незабудка»
  • HammAli & Navai – «Девочка-война»
  • Тима Белорусских – «Мокрые кроссы»
  • Lil Nas X – «Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)»
  • Тима Белорусских – «Витаминка»
  • RSAC – «NBA»
  • KAZKA – «Плакала»

Топ-10 самых популярных в мире треков за год от Apple Music (Тимы Белорусских здесь уже нет)

  • Lil Nas X – «Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)»
  • Post Malone & Swae Lee – «Sunflower»
  • Ариана Гранде – «thank u, next»
  • Ариана Гранде – «7 rings»
  • Билли Айлиш – «Bad guy»
  • Post Malone – «Wow»
  • Meek Mill – «Going Bad (featuring Drake)»
  • Halsey – «Without Me»
  • Gunna & Lil Baby – «Drip Too Hard»
  • Travis Scott – «Sicko Mode»

Если разбирать музыкальный вкус беларусов за 2019 год детальнее, то самыми популярными песнями стали «Life» и «Зеленые волны» певицы Zivert, а также «Незабудка» и «Витаминка» Тимы Белорусских. Наиболее любимые группы беларусов – это Imagine Dragons, Queen, HammAli & Navai, Artik & Asti, «Сплин» и «Би-2».

А вот десятка самых популярных треков в Беларуси:

  • Billie Eilish – «bad guy»
  • Zivert – «Life»
  • Тима Белорусских – «Незабудка»
  • Тима Белорусских – «Витаминка»
  • Artik & Asti – «Грустный дэнс»
  • Артур Пирожков – «Зацепила»
  • HammAli & Navai – «Девочка-война»
  • Tommee Profitt – «In The End»
  • Zivert – «Зеленые волны»
  • Triplo Max – «Shadow»

 
 
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Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и «Яндекс.Музыка» назвали исполнителей, чьи песни в 2019 году пользовались наибольшей популярностью в Беларуси, России и...
 
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