Тима Белорусских захватил топы самой популярной музыки за 2019 год

Источник материала: KYKY

Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и «Яндекс.Музыка» назвали исполнителей, чьи песни в 2019 году пользовались наибольшей популярностью в Беларуси, России и мире, пишет «Медуза». Один из главных фаворитов слушателей – беларуский музыкант Тима Белорусских. Сразу три его трека оказались в топах «Яндекса» и Apple Music.

Топ-10 самых популярных треков за год от «Яндекс.Музыки»

Zivert – «Life»

Тима Белорусских – «Незабудка»

Artik & Asti – «Грустный дэнс»

Билли Айлиш – «Bad guy»

Тима Белорусских – «Витаминка»

Артур Пирожков – «Зацепила»

HammAli & Navai – «Девочка-война»

Zivert – «Зеленые волны»

Тима Белорусских – «Мокрые кроссы»

Дима Билан – «Молния»

Топ-10 самых популярных в России треков за год от Apple Music

Artik & Asti – «Грустный дэнс (feat. Артем Качер)»

Zivert – «Life»

Билли Айлиш – «Bad guy»

Тима Белорусских – «Незабудка»

HammAli & Navai – «Девочка-война»

Тима Белорусских – «Мокрые кроссы»

Lil Nas X – «Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)»

Тима Белорусских – «Витаминка»

RSAC – «NBA»

KAZKA – «Плакала»

Топ-10 самых популярных в мире треков за год от Apple Music (Тимы Белорусских здесь уже нет)

Lil Nas X – «Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)»

Post Malone & Swae Lee – «Sunflower»

Ариана Гранде – «thank u, next»

Ариана Гранде – «7 rings»

Билли Айлиш – «Bad guy»

Post Malone – «Wow»

Meek Mill – «Going Bad (featuring Drake)»

Halsey – «Without Me»

Gunna & Lil Baby – «Drip Too Hard»

Travis Scott – «Sicko Mode»

Если разбирать музыкальный вкус беларусов за 2019 год детальнее, то самыми популярными песнями стали «Life» и «Зеленые волны» певицы Zivert, а также «Незабудка» и «Витаминка» Тимы Белорусских. Наиболее любимые группы беларусов – это Imagine Dragons, Queen, HammAli & Navai, Artik & Asti, «Сплин» и «Би-2».

А вот десятка самых популярных треков в Беларуси:

Billie Eilish – «bad guy»

Zivert – «Life»

Тима Белорусских – «Незабудка»

Тима Белорусских – «Витаминка»

Artik & Asti – «Грустный дэнс»

Артур Пирожков – «Зацепила»

HammAli & Navai – «Девочка-война»

Tommee Profitt – «In The End»

Zivert – «Зеленые волны»

Triplo Max – «Shadow»