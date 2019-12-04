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Возле Красного под Гомелем столкнулись несколько авто
Источник материала: Tut.by
На въезде в Красное под Гомелем столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие,
ДТП произошло сегодня, примерно в 15.45. Очевидцы рассказывают, что травмирован водитель микроавтобуса Ford.
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ДТП произошло сегодня, примерно в 15.45. Очевидцы рассказывают, что травмирован водитель микроавтобуса Ford.
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