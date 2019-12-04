|
«5 минут – и они около Минского моря». А вы знали, что в 50-ые в Ждановичи из столицы летали «кукурузники»?
Источник материала: СТВ
В конце 50-ых годов популярность авиаперелётов в СССР набирала высоту, рассказали в одной из серий документального цикла
Сочи, Ялта, Евпатория, Анапа – отдохнуть там мечтал каждый уважающий себя советский гражданин. Впрочем, купаться и загорать были готовы и у себя дома. К тому же, инфраструктура позволяла. Пионерский лагерь, городская рекреация или кемпинги у воды – мест отдыха было предостаточно. Так, воздушное такси летало к Минскому морю.
Из видеохроники:
Маршрут пользовался бешеной популярностью. И немудрено. Дорога стала куда короче и комфортнее. Больше не нужно было толкаться в душных электричках. Попасть на своё море можно было в считаные минуты. «Кукурузники» наполнялись новыми пассажирами каждые 10–15 минут. Цена вопроса – полтора рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«5 минут – и они около Минского моря». А вы знали, что в 50-ые в Ждановичи из столицы летали «кукурузники»?
В конце 50-ых годов популярность авиаперелётов в СССР набирала высоту, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Благосостояние...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)