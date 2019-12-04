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Как чиновник из Браслава придумал хитрую схему присваивать деньги Евросоюза

05.12.2019 18:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зампредседателя райисполкома признал вину и раскаялся.

Суд Глубокского района вынес приговор экс-заместителю Браславского райисполкома Михаилу Плиско. 34-летнего чиновника обвиняли в превышении служебных полномочий, пишет "Солидарность".

Как сообщает сайт Верховного суда, обвиняемый «совершал преступления против интересов дружбы с апреля 2015-го по май 2018-го».

Согласно материалам дела, чиновник придумал, как заполучить деньги, выделенные Евросоюзом Браславскому райисполкому для оплаты труда команды по реализации Международного проекта.

Для этого из участников проекта были выбраны люди, которые зависели от него по службе. Они должны были делиться с Плиско и двумя его коллегами-подельниками премиями, которые получили за работу над проектом.


Для международного проекта нашли даже лжебухгалтеров: с фиктивными работниками заключили договоры подряда, на самом же деле никто бухгалтерию не вел.

В итоге Плиско и его двум подельникам удалось завладеть суммой более 63 000 рублей, из которых чиновнику досталось около 14 000.

Кроме того, бывший чиновник забрал себе часть премий, выделенных Браславскому району за победу в соревнованиях.

Обвиняемый признал вину полностью и раскаялся в совершенном преступлении, говорится в сообщении суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отсрочкой наказания на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
 
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Зампредседателя райисполкома признал вину и раскаялся.
 
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