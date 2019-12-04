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Дорожные работы могут повлиять на движение на белорусско-польской границе

05.12.2019 18:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дорожные работы могут повлиять на движение на белорусско-польской границе
Фото из открытых источников

По информации Гродненской региональной таможни, с 4 по 27 декабря 2019 года в польском пункте пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») будут вестись работы по замене асфальта.

Дорожные работы могут повлиять на движение на белорусско-польской границе До 15 декабря на литовской границе может быть осложнен проезд

В связи с этим возможны затруднения при пересечении границы. «Сейчас в польском пункте пропуска замена покрытия проходит на выездном направлении, что влияет на ритмичность движения транспорта, следующего в Беларусь», – говорится в сообщении.

Таможенники просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

 
 
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В пункте пропуска «Берестовица» возможны затруднения при пересечении границы из-за дорожного ремонта на польской стороне.
 
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