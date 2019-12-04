США ввели санкции против хакеров из России, Украины, Молдовы, Узбекистана

reform.by Все компании зарегистрированы в России, а среди попавших под санкции лиц – граждане России, Украины, Испании, Израиля, Греции, Узбекистана и Молдовы, пишет





говорится в пресс-релизе Минфина. Хакеры из российской группировки Evil Corp заражали компьютеры вирусами и заполучали реквизиты клиентов банков и финансовых организаций в более чем 40 странах. Им удалось похитить более 100 миллионов долларов,в пресс-релизе Минфина.









Лидером группы назван Максим Якубец. Минфин утверждает, что он работал на ФСБ и помогал российским властям совершать киберпреступления, в том числе получение доступа к секретным документам. Власти США обещают вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Якубца.