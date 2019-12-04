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США ввели санкции против хакеров из России, Украины, Молдовы, Узбекистана

05.12.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин США ввел санкции в отношении 6 компаний, хакерской группировки Evil Corp (она же Dridex Gang) и 17 связанных с ней лиц.

Все компании зарегистрированы в России, а среди попавших под санкции лиц – граждане России, Украины, Испании, Израиля, Греции, Узбекистана и Молдовы, пишет reform.by

Хакеры из российской группировки Evil Corp заражали компьютеры вирусами и заполучали реквизиты клиентов банков и финансовых организаций в более чем 40 странах. Им удалось похитить более 100 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе Минфина.


Лидером группы назван Максим Якубец. Минфин утверждает, что он работал на ФСБ и помогал российским властям совершать киберпреступления, в том числе получение доступа к секретным документам. Власти США обещают вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Якубца.
 
 
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Минфин США ввел санкции в отношении 6 компаний, хакерской группировки Evil Corp (она же Dridex Gang) и 17 связанных с ней лиц.
 
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