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«Великолепнейший набор экспертов». В Минске обсуждают вопросы цифровой безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глобальный ответ киберугрозам. В Минске проходит 7-я Международная научно-практическая конференция по цифровой безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Найти новые пути борьбы с киберпреступностью приехали без малого полтысячи участников из 11 стран.
Чтобы разработать совместную стратегию и поделиться опытом изучения интернет-терроризма, свои силы в белорусской столице объединили 8 международных организаций. Проблемы, требующие оперативного решения: непредсказуемость киберугроз, фейк-провокации и цифровая неграмотность.
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
Особое внимание специалисты уделяют правовому регулированию кибербезопасности на международном уровне. Форум продлится два дня. Планируется, что за это короткое, но насыщенное время участники согласуют конкретные проекты и предложения.
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Новости Беларуси. Глобальный ответ киберугрозам. В Минске проходит 7-я Международная научно-практическая конференция по цифровой безопасности, сообщили в...
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