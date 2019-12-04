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«Великолепнейший набор экспертов». В Минске обсуждают вопросы цифровой безопасности

05.12.2019 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глобальный ответ киберугрозам. В Минске проходит 7-я Международная научно-практическая конференция по цифровой безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Найти новые пути борьбы с киберпреступностью приехали без малого полтысячи участников из 11 стран.

«Великолепнейший набор экспертов». В Минске обсуждают вопросы цифровой безопасности

Чтобы разработать совместную стратегию и поделиться опытом изучения интернет-терроризма, свои силы в белорусской столице объединили 8 международных организаций. Проблемы, требующие оперативного решения: непредсказуемость киберугроз, фейк-провокации и цифровая неграмотность. 

«Великолепнейший набор экспертов». В Минске обсуждают вопросы цифровой безопасности

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Сегодня на первый план выходит вопрос безопасности. Какая это будет безопасность? Безопасность ли это будет в окопе с кибероружием в руках или это будет безопасность, которая станет результатом договоренностей, правовых норм, правил ответственного поведения. Это тот вопрос, который сейчас должны обсудить ученые и очень быстро. Потому что очень стремительно это тема развивается.

«Великолепнейший набор экспертов». В Минске обсуждают вопросы цифровой безопасности

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
В профсоюзном государстве эти вопросы решаются уже не один год и практически все 20 лет. Реализованы три программы, реализуется четвертая по этой тематике. Чаще, чем раз в год, проводится конференция по вопросам защиты информационных ресурсов, поэтому наработан достаточный опыт. Этот опыт наработан в рамках взаимодействия российских и белорусских специалистов, и более глубокой кооперации, в том числе в этой сфере нет нигде.

«Великолепнейший набор экспертов». В Минске обсуждают вопросы цифровой безопасности


Владимир Бондуровский, заместитель ответственного секретаря Парламентской ассамблеи ОДКБ:
Великолепнейший набор экспертов, которые умет не только воспроизвести проблему в эфир, но и принять активнейшее участие в решении этих проблем. Этим и дорога белорусская площадка.

«Великолепнейший набор экспертов». В Минске обсуждают вопросы цифровой безопасности

Особое внимание специалисты уделяют правовому регулированию кибербезопасности на международном уровне. Форум продлится два дня. Планируется, что за это короткое, но насыщенное время участники согласуют конкретные проекты и предложения.

Люди в материале: Олег Макаров, Алексей Кубрин, Владимир Бондуровский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Глобальный ответ киберугрозам. В Минске проходит 7-я Международная научно-практическая конференция по цифровой безопасности, сообщили в...
 
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