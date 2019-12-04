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Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 декабря Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначен новый глава Администрации Президента. Им стал Игорь Сергеенко, который до этого был первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.
Озвучивая свое решение, Президент отметил, что опыт работы генерал-майора Сергеенко в КГБ очень пригодится в решении задач, которые стоят перед Администрацией Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я так долго колебался, перебирая разные предложения, и думаю, что для вас это будет работа подходящая. Я и с Вакульчиком говорил и предупреждал его, что ему придется с главой Администрации тесно сотрудничать. Ну и Наталья Ивановна от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать – у нее большой опыт. Мне просто будет жаль, что то, чему я ее учил, это все пропадет.
У главы Администрации будет новый заместитель. Ольга Чуприс доктор юридических наук и до назначения – проректор по учебной работе и инновациям БГУ.
Кроме того, по президентской квоте в Совет Республики направлены экс-губернатор Минской области Анатолий Исаченко, бывший вице-премьер Михаил Русый и дипломат Сергей Рачков.
Александр Лукашенко:
Но пока не придет новый помощник Президента, вы должны совмещать эту работу. Т.е., находясь в должности председателя комиссии, вы должны обязательно продолжить свою работу. Я думаю, после Нового года мы решим этот кадровый вопрос. Но и потом Могилевщина должна быть в поле зрения вашего, чтобы это, знаете, не было – вы ушли туда и вы на пенсии. Никакой пенсии!
Уже 6 декабря депутаты седьмого созыва обеих палат парламента соберутся на первую сессию. А 5 декабря вопросы работы нижней палаты Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Андрейченко. Также на встрече присутствовал и избранный депутатом экс-замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич.
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Новости Беларуси. 5 декабря Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначен новый глава Администрации...
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