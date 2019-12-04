«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 декабря Президент обратился к депутатам и сенаторам шестого и седьмого созывов. Подобные встречи с главой государства традиционны. Однако на этот раз, подчеркивая особую важность события, парламентариев впервые приветствовали во Дворце Независимости.





Срок вновь избранного парламента пришелся на период борьбы ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своих интересов, торговые войны и барьеры. Поэтому, обращаясь к присутствующим, Президент подчеркнул: чтобы добиться успешного развития страны в таких условиях, понадобится слаженная работа всех ветвей власти.

Корреспондент Евгений Пустовой о ключевых целях и задачах.





Евгений Пустовой, корреспондент:

Все законодательные инициативы седьмого созыва парламента еще впереди, встреча Президента с народными избранниками (читай, со всей Беларусью) во Дворце Независимости – впервые.





Люстра-звезда в Овальном зале – самый узнаваемый атрибут белорусского парламента, символ переемственности: из советского прошлого оставили лучшее.





Но 5 декабря традиционная встреча прошла под самой большой люстрой, созданной уже мастерами суверенной Беларуси. С парламентариями двух созывов глава государства встретился в зале Дворца Независимости.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы элита нашего общества. Вот здесь самая элита нашего общества, и основа ее, повод для таких моих заключений и заявлений – то, что вас избрали люди. У вас за спиной у каждого свои избиратели. Плохо, хорошо избрали – как бы там выборная кампания ни проходила, подвели черту и вперед. Доказывайте людям делом, что вы достойны этого высокого звания.





Элита несмело рассматривала картины в фойе Дворца Независимости и отказывалась от интервью. Слово держали уже «повзрослевшие» товарищи по Палате представителей.

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Людмила Добрынина в добром настроении: уходит с весомым багажом парламентского опыта и принятым бюджетом на 2020 год. В Палате представителей она была главным куратором финансового документа.





Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:

Бюджет принят, и очень важно, что он принят до 1 декабря. Мы прекрасно понимаем, что это важно, чтобы действительно сегодня бизнес, предприятия и бюджетные организации строили свои планы.

Это сейчас в парламенте, как и в стране, все понятно и предсказуемо. А вот до середины 90-х любое политическое решение принималось с оглядкой на чужие столицы.





Александр Лукашенко:

Я это не скрывал. Так есть во всех странах, только в разных формах. Да, даже не власть, я как ответственный за деятельность ветвей власти по Конституции должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И, естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным. Чтобы я никогда больше не переживал то, что было в середине 90-х, когда я приходил в парламент, и передо мной на полу и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели – такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства, особенно Украина.

Поэтому, если кто-то ищет какие-то подводные течения в этом, не ищите. Я говорил это в канун выборов: да, мы будем поддерживать конструктивных людей.

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