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«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

05.12.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 декабря Президент обратился к депутатам и сенаторам шестого и седьмого созывов. Подобные встречи с главой государства традиционны. Однако на этот раз, подчеркивая особую важность события, парламентариев впервые приветствовали во Дворце Независимости.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Срок вновь избранного парламента пришелся на период борьбы ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своих интересов, торговые войны и барьеры. Поэтому, обращаясь к присутствующим, Президент подчеркнул: чтобы добиться успешного развития страны в таких условиях, понадобится слаженная работа всех ветвей власти.

Корреспондент Евгений Пустовой о ключевых целях и задачах.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Евгений Пустовой, корреспондент:
Все законодательные инициативы седьмого созыва парламента еще впереди, встреча Президента с народными избранниками (читай, со всей Беларусью) во Дворце Независимости – впервые.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Люстра-звезда в Овальном зале – самый узнаваемый атрибут белорусского парламента, символ переемственности: из советского прошлого оставили лучшее.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Но 5 декабря традиционная встреча прошла под самой большой люстрой, созданной уже мастерами суверенной Беларуси. С парламентариями двух созывов глава государства встретился в зале Дворца Независимости.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы элита нашего общества. Вот здесь самая элита нашего общества, и основа ее, повод для таких моих заключений и заявлений – то, что вас избрали люди. У вас за спиной у каждого свои избиратели. Плохо, хорошо избрали – как бы там выборная кампания ни проходила, подвели черту и вперед. Доказывайте людям делом, что вы достойны этого высокого звания.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Элита несмело рассматривала картины в фойе Дворца Независимости и отказывалась от интервью. Слово держали уже «повзрослевшие» товарищи по Палате представителей.

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Людмила Добрынина в добром настроении: уходит с весомым багажом парламентского опыта и принятым бюджетом на 2020 год. В Палате представителей она была главным куратором финансового документа.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:
Бюджет принят, и очень важно, что он принят до 1 декабря. Мы прекрасно понимаем, что это важно, чтобы действительно сегодня бизнес, предприятия и бюджетные организации строили свои планы.

Это сейчас в парламенте, как и в стране, все понятно и предсказуемо. А вот до середины 90-х любое политическое решение принималось с оглядкой на чужие столицы.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Александр Лукашенко:
Я это не скрывал. Так есть во всех странах, только в разных формах. Да, даже не власть, я как ответственный за деятельность ветвей власти по Конституции должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И, естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным. Чтобы я никогда больше не переживал то, что было в середине 90-х, когда я приходил в парламент, и передо мной на полу и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели – такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства, особенно Украина.

Поэтому, если кто-то ищет какие-то подводные течения в этом, не ищите. Я говорил это в канун выборов: да, мы будем поддерживать конструктивных людей.

Подробности в видеоматериале.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Людмила Добрынина
 
 
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Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и...
 
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