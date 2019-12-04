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«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 декабря Президент обратился к депутатам и сенаторам шестого и седьмого созывов. Подобные встречи с главой государства традиционны. Однако на этот раз, подчеркивая особую важность события, парламентариев впервые приветствовали во Дворце Независимости.
Срок вновь избранного парламента пришелся на период борьбы ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своих интересов, торговые войны и барьеры. Поэтому, обращаясь к присутствующим, Президент подчеркнул: чтобы добиться успешного развития страны в таких условиях, понадобится слаженная работа всех ветвей власти.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Люстра-звезда в Овальном зале – самый узнаваемый атрибут белорусского парламента, символ переемственности: из советского прошлого оставили лучшее.
Но 5 декабря традиционная встреча прошла под самой большой люстрой, созданной уже мастерами суверенной Беларуси. С парламентариями двух созывов глава государства встретился в зале Дворца Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Элита несмело рассматривала картины в фойе Дворца Независимости и отказывалась от интервью. Слово держали уже «повзрослевшие» товарищи по Палате представителей.
Людмила Добрынина в добром настроении: уходит с весомым багажом парламентского опыта и принятым бюджетом на 2020 год. В Палате представителей она была главным куратором финансового документа.
Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:
Это сейчас в парламенте, как и в стране, все понятно и предсказуемо. А вот до середины 90-х любое политическое решение принималось с оглядкой на чужие столицы.
Александр Лукашенко:
Поэтому, если кто-то ищет какие-то подводные течения в этом, не ищите. Я говорил это в канун выборов: да, мы будем поддерживать конструктивных людей.
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Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и...
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