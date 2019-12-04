В Лиде обсудили вопросы безопасности приграничных регионов Беларуси и Польши

Источник материала: Вороновская газета





В Лиде на базе спортивного комплекса ЧУП «Лида Драйв Плюс» прошло XXII заседание Белорусско-Польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества, действующей в рамках Белорусско-Польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества.





Представители министерств, органов власти, служб и ведомств, дипломатических кругов и другие заинтересованные лица с белорусской и польской сторон обсуждали, как реализуется протокол предыдущего заседания подкомиссии в санитарно-эпидемиологической и ветеринарной сферах, в области защиты окружающей среды и природных ресурсов, насколько плодотворно сотрудничают чрезвычайные, таможенные и правоохранительные службы.

Профилактика клещевых заболеваний, африканской чумы, ситуация с бешенством среди диких и домашних животных, охрана окружающей среды, мониторинг поверхностных вод на трансграничных участках водных объектов с обеих сторон, совместные действия чрезвычайных и таможенных служб приграничных регионов – все это стало предметом заинтересованного разговора.





– Наше взаимодействие налажено не только на уровне спасательных ведомств, но и пограничных, таможенных, санитарно-эпидемиологических служб, служб охраны окружающей среды и других для того, чтобы вместе решать проблемы и оказывать помощь друг другу, – подчеркивает председатель белорусской части подкомиссии первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев. – Его практической составляющей является тот факт, что сегодня мы находимся на стадии реализации проекта международной технической помощи на общую сумму около 6 миллионов евро. Это проект Европейского союза, в реализации которого заинтересованы как белорусская, так и польская стороны. Он укрепляет потенциал безопасности нашей страны и помогает решать проблемные вопросы на приграничной территории: провести техническое перевооружение для ликвидации аварий и создать в приграничье дополнительные подразделения, связанные с ликвидацией возможных трансграничных чрезвычайных ситуаций.

Благодаря участию в международных проектах в Гродненском областном МЧС в феврале-марте наступающего года появятся легковой автомобиль повышенной проходимости, спасательный катер с лафетом и пожарная автоцистерна. В апреле 2020 года на средства денежного транша из Евросоюза начнется строительство пожарного аварийно-спасательного поста в г.п. Сопоцкин, будут проведены тактико-специальные учения в районе Августовского канала. Польские же партнеры за счет денежного транша приобрели пять пожарных аварийно-спасательных автомобилей.





Представители таможенных служб подчеркнули, что в связи с введением безвиза в Гродненской и Брестской областях особое внимание уделяется сотрудничеству таможенных служб двух стран – это важнейший аспект в беспрепятственном и удобном пересечении границ туристами и перевозке грузов. Потому не обошли вниманием на встрече порядок въезда и временного пребывания на территории Республики Беларусь иностранных граждан, тему проезда крупногабаритных транспортных средств через автодорожные пункты пропуска на белорусско-польской границе.

– Сегодняшняя встреча углубила наше сотрудничество, – отметил Богдан Пашковски, председатель польской части подкомиссии, воевода Подлясский. – Мы ознакомились с результатами мониторинга охраны окружающей среды, опасностей, которые вызывают заразные болезни, а также сосредоточились на реализации конкретных проектов. Это инициативы по обучению и закупке оборудования, инвестициям в строительство, которое служит безопасности наших территорий. То, что в приграничье достаточно спокойно, – результат нашего плодотворного сотрудничества на протяжении многих лет. Однако появляются новые проблемы и вызовы, связанные с охраной окружающей среды, миграцией населения, распространением заболеваний. Мы должны быть готовы к решению любых ситуаций, обмениваться информацией, готовить новые инструменты сотрудничества.







– Сегодня мы обсуждаем очень важные проблемы, делимся опытом участия в совместных проектах, которые нацелены на повышение безопасности жителей приграничных районов, – сказал Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома. – Мы соседи, и должны выступать единым фронтом в борьбе с экологическими катастрофами, чрезвычайными ситуациями, угрозами техногенного характера и вместе решать вопросы безопасности и здоровья наших граждан. Такие встречи и общение очень многое дают.

Участники заседания приняли решение о проведении следующего, XXIII заседания Белорусско-Польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества, в Республике Польша, о чем подписали Протокол.





Неформальное общение белорусских и польских коллег продолжилось в Лидском замке. Гости также посетили центр безопасности МЧС в Лиде.





– Очень почетно принимать такое представительное собрание на Лидчине, – отметил председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник. – Эта встреча нацелена на заботу о безопасности наших граждан и укрепление приграничного сотрудничества в разных сферах. Уверен, что ее результаты повлияют на многие сферы жизнедеятельности, обезопасят жителей приграничных регионов, улучшат систему защиты и пропуска на границе, снимут некоторые экологические вопросы. Лида всегда рада гостям, новым культурным и экономическим связям.







Наше досье

Белорусско-польская подкомиссия по делам приграничного сотрудничества начала свою работу в 2002 году. С того времени достигнуты определенные успехи в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей среды, повышения экологической безопасности, противодействия торговле людьми и поставке наркотических средств и психотропных веществ, ускорения процессов оформления транспортных средств при пересечении границы. Заседания подкомиссии проходят раз в полгода на территории Беларуси и Польши поочередно.

Алла БИБИКОВА

Фото: Евгения ОРЕХВО, lidanews.by