﻿ К посольству России в Минске «выкатили гарбуза». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К посольству России в Минске «выкатили гарбуза»

05.12.2019 19:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня днем у посольства России в Минске активисты гражданской кампании за независимую Беларусь «Свежий ветер» устроили символический перформанс.

Они «выкатили гарбуза» дипмиссии соседнего государства, пишет reform.by



Две девушки в национальных костюмах с помощью мужчины в вышиванке высадились из автомобиля с большой тыквой и прикатили ее к воротам посольства.

Активист Сергей Бульба обратился к охране посольства, чтобы передать обращение к российскому послу Дмитрию Мезенцеву от кампании «Свежий ветер» о намерении отстаивать независимость Беларуси. Однако его письмо не приняли.

Выкатывать «гарбуза» — это традиционный беларусский способ продемонстрировать отказ жениху, который пришел свататься. Активисты таким образом хотели показать, что Беларусь не собирается «вступать в брак» с Россией.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня днем у посольства России в Минске активисты гражданской кампании за независимую Беларусь «Свежий ветер» устроили символический перформанс.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лиде обсудили вопросы безопасности приграничных регионов Беларуси и Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика