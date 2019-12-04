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C 1 января ввезти неделимый товар в Беларусь станет дешевле

05.12.2019 18:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 1 января ввезти неделимый товар в Беларусь станет дешевле
Фото из открытых источников

С 1 января 2020 года изменяются правила ввоза из-за границы неделимых товаров, вес которых превышает 35 кг. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня со ссылкой на решение Совета Евразийской экономической комиссии.

C 1 января ввезти неделимый товар в Беларусь станет дешевле Какие товары нужно декларировать на границе?

Напомним, неделимым считается товар, вес которого превышает 35 кг. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.

Сейчас независимо от стоимости неделимого товара, его веса и частоты пересечения вами границы нужно уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг общего веса.

Таможенники приводят пример с ввозом посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро. Сейчас за ее ввоз надо уплатить таможенную пошлину 144 евро (то есть 36 кг умножаем на 4 евро = 144 евро). Дополнительно нужно оплатить сбор за таможенные операции в 10 рублей.

С 1 января 2020 года за ввоз такой посудомоечной машины нужно будет уплатить пошлину в 44 евро + 10 рублей сбора. То есть посудомоечная машина вписывается в лимиты по стоимости (500 евро), но превышает лимиты по весу (25 кг) – на 11 кг (36 - 25 = 11).

Сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 кг. Однако при въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 кг.

 
 
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С нового года белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 кг.
 
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