C 1 января ввезти неделимый товар в Беларусь станет дешевле

Источник материала: Аргументы и факты

С 1 января 2020 года изменяются правила ввоза из-за границы неделимых товаров, вес которых превышает 35 кг. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня со ссылкой на решение Совета Евразийской экономической комиссии.

Напомним, неделимым считается товар, вес которого превышает 35 кг. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.

Сейчас независимо от стоимости неделимого товара, его веса и частоты пересечения вами границы нужно уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг общего веса.

Таможенники приводят пример с ввозом посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро. Сейчас за ее ввоз надо уплатить таможенную пошлину 144 евро (то есть 36 кг умножаем на 4 евро = 144 евро). Дополнительно нужно оплатить сбор за таможенные операции в 10 рублей.

С 1 января 2020 года за ввоз такой посудомоечной машины нужно будет уплатить пошлину в 44 евро + 10 рублей сбора. То есть посудомоечная машина вписывается в лимиты по стоимости (500 евро), но превышает лимиты по весу (25 кг) – на 11 кг (36 - 25 = 11).

Сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 кг. Однако при въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 кг.