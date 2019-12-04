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Игрок команды «Беркут» о матчах «Золотой шайбы»: нет такого «у нас не получится»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтобы пробиться в финальную часть республиканского хоккейного турнира среди детей и подростков «Золотая шайба», участникам необходимо сперва преодолеть районные, затем областные этапы, и уж потом замахнуться на главный трофей соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сейчас в Минске 9 сильнейших команд города оспаривают места в основном раунде «Золотой шайбы». После четырех дней ледовых баталий определились явные фавориты – это дружины Фрунзенского и Московского районов.
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Новости Беларуси. Чтобы пробиться в финальную часть республиканского хоккейного турнира среди детей и подростков «Золотая шайба», участникам необходимо сперва...
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