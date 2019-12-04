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Минтранс взялся за Uber и Яндекс. Сайты перевозчиков, которые «притворяются» такси могут блокировать

05.12.2019 21:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Uber, Яндекс. Такси и аренда авто с водителем оказывают услуги такси, поэтому им надо выполнять требования закона, предъявляемые к таким перевозчикам, сообщили в Минтрансе. Нарушителей к ответственности уже привлекает Транспортная инспекция, а вскоре подключится МАРТ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Информацию о том, что Uber, Яндекс. Такси и аренда авто это не что иное, как такси, раньше неоднократно сообщала Транспортная инспекция: во время рейдов, при разбирательстве ДТП с перевозчиком, в судах. А недавно Минтранс, отвечая на обращения перевозчиков, подтвердил этот факт.


В Минтрансе отметили: Uber и Яндекс. Такси — это диспетчерские службы, которые оказывают услугу по организации перевозок пассажиров автомобилями такси, принимают и передают заказы водителям, дают справки и консультируют, используя при этом средства электросвязи и интернет. Соответственно, автомобильные перевозчики, работающие на заказах Uber и Яндекс. Такси оказывают услуги такси. Поэтому они должны выполнять требования Правил автомобильных перевозок пассажиров: проходить техосмотр один раз в полгода, иметь оклейку кузова в виде желтых полос, страховку ответственности перед пассажиром, водители должны проходить предрейсовый медосмотр и другие.

Фирмы, которые оказывают услуги по аренде транспортных средств с экипажем, доносят через интернет до потребителя недействительную информацию. Она ложно указывает, что если потенциальный пассажир заключит договор аренды авто с водителем, то одновременно присоединился к публичной оферте — в данном случае договору, который содержит все условия по оказанию услуг такси.

— Услуга аренды авто с экипажем и такси не может оказываться одновременно. Оказание услуги по перевозке пассажиров вместе с той информацией, которую они размещают на сайтах, является притворным договором. Объясню, как он работает: если такой автомобиль попадет в ДТП и пассажир получит травму, то возмещать вред фирма-перевозчик не будет, ответственность за произошедшее несет сам пассажир, как арендатор, — объяснила AUTO.TUT.BY Анастасия Семашко, заместитель начальника Транспортной инспекции.

Отметим, что ранее Яндекс.Такси заявили, что перешли к оказанию услуг по страхованию своих пассажиров.

— Размещение перевозчиками в интернете такой информации мы квалифицируем как распространение ненадлежащей рекламы. Поэтому мы направили в МАРТ представление об ограничении доступа к некоторым сайтам фирм-перевозчиков. В середине декабря перевозчикам вынесут предписание об устранении нарушений, если этого не произойдет, то к ним будут применяться более кардинальные меры, — сказали в Транспортной инспекции.

Как нам известно, речь пока идет только про одного перевозчика, который сотрудничает с сервисом. Ему и будет направлено предписание МАРТ. Если схема сработает, то «порядок» можно будет легко навести и среди других перевозчиков, работающих с Яндекс. Такси.

За 10 месяцев текущего года Транспортная инспекция Минтранса проверила работу 4333 такси, в 3329 автомобилях выявили нарушения законодательства. К административной ответственности привлекли 1783 лиц, автомобильным перевозчикам выдали 1123 предписаний на устранение нарушений законодательства.

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Минтранс сообщил: Uber, Яндекс. Такси и аренда авто с водителем оказывают услуги такси, поэтому им надо выполнять требования закона, предъявляемые к таким...
 
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