Уроженка Беларуси попала в список лучших молодых предпринимателей Forbes

Уроженка Беларуси 27-летняя Мария Дмитрук попала в список «Топ-30 предпринимателей до 30 лет» в сфере производства и индустрии, пишет TUT.by . В описании составителей списка указывается, что «белорусская иммигрантка» стала соучредителем Prodsmart в 2018 году – эта компания предоставляет программное обеспечение для управления производством на базе смартфонов, которое помогает малым и средним предприятиям производить продукты «быстрее, эффективнее и с меньшими затратами».

Организация предоставляет небольшим фирмам доступ к передовому программному обеспечению для управления производством, которое используют крупные производители. Prodsmart привлек $5 млн и ожидает, что выручка составит $2,3 млн в 2020 году.

Известно, что Мария Дмитрук родилась в Минске, но в подростковом возрасте переехала в Сан-Франциско, где и живет сейчас. Указано, что она окончила Гавайский Тихоокеанский университет.