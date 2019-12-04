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Уроженка Беларуси попала в список лучших молодых предпринимателей Forbes
05.12.2019 21:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Уроженка Беларуси 27-летняя Мария Дмитрук попала в список «Топ-30 предпринимателей до 30 лет» в сфере производства и индустрии, пишет
Организация предоставляет небольшим фирмам доступ к передовому программному обеспечению для управления производством, которое используют крупные производители. Prodsmart привлек $5 млн и ожидает, что выручка составит $2,3 млн в 2020 году.
Известно, что Мария Дмитрук родилась в Минске, но в подростковом возрасте переехала в Сан-Франциско, где и живет сейчас. Указано, что она окончила Гавайский Тихоокеанский университет.
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27-летняя Мария Дмитрук родилась в Минске, но в подростковом возрасте переехала в Сан-Франциско, где и живет сейчас.
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