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Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»

05.12.2019 22:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наш коллега и уже депутат Тенгиз Думбадзе объехал 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому уверенно может сказать: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць».

Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики, нашей стабильности. Я хочу, чтобы о нас больше знали, о наших людях, потому что их, замечательных, у нас очень много.

Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»

Парламент – это срез общества. Треть – опытные депутаты. Лицо представительного органа похорошело – в седьмом созыве больше, чем обычно, женщин.

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Люди в материале: Тенгиз Думбадзе
 
 
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Новости Беларуси. Наш коллега и уже депутат Тенгиз Думбадзе объехал 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому уверенно может сказать: «Каб...
 
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