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Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наш коллега и уже депутат Тенгиз Думбадзе объехал 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому уверенно может сказать: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць».
Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Парламент – это срез общества. Треть – опытные депутаты. Лицо представительного органа похорошело – в седьмом созыве больше, чем обычно, женщин.
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Новости Беларуси. Наш коллега и уже депутат Тенгиз Думбадзе объехал 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому уверенно может сказать: «Каб...
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