|
Наталья Трофимова, тренер БК «Горизонт» о матче с РГУОР: «Абсолютно недовольна сегодня командой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках женского чемпионата Беларуси по баскетболу был сыгран один матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горизонт» встречался с командой РГУОР. Ожидаемо, повели в игре подопечные Натальи Трофимовой. И если в первых двух четвертях они лидировали с небольшим перевесом, то уже после третьей десятиминутки были впереди на 18 очков.
Закончилась встреча уверенной победой баскетболисток «Горизонта» – 79:56. Тем не менее, главный тренер команды Наталья Трофимова подопечными осталась недовольна.
Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:
Наталья Горбачёва, защитница БК «Горизонт»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В рамках женского чемпионата Беларуси по баскетболу был сыгран один матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горизонт» встречался с командой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)