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Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей

05.12.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Действительно, деструктивным силам не удалось раскачать людей на улицах. Тогда они стали проникать через мониторы гаджетов. Пугой в этом случае выступила Россия.

Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они уже, наша пятая колонна – даже не колонна, колонка эта наша пятая – хотят какого-то там числа, шестого или седьмого, выйти на Октябрьскую площадь и протестовать против того, что мы сдаем незалежнасць. Видите ли, они более радеют за незалежнасць, чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси.

Еще раз заявляю: никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня не идет вообще в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее. Все выстроено. Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент – на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра будет у нас Президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов) – тоже не переживайте.

Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов? Даже если исходить вот из этого момента.

Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей

Но главное – запомните. Я не пацан, который отработал 3-5 лет Президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом – создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда.

Это наша страна. Мы суверенны и независимы, этим надо гордиться. Если никто не претендует на нас, никто не собирается нас захватывать – зачем самим это добро нести и кому-то отдавать? Нам в истории уже хватило этих плеток, лаптей.

Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей

Речи о вхождении Беларуси в состав России либо о тесной политической интеграции в переговорной повестке нет и быть не может. Речь идет о балансах. Если проще, стороны торгуются о торгово-экономических отношениях.

Александр Лукашенко: Мы слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад

Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей

Александр Лукашенко:
У нас завтра Новый год, мы не имеем договора по объемам и ценам поставки природного газа. Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос, по-моему, до сих пор не решен – по грязной нефти. Мы там чего-то считаем, решаем, а они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем.

Если для нас будут закрывать рынки постоянно или периодически для поставки наших товаров, которые на порядок лучше, чем российские – что это за единое экономическое пространство? Я понимаю, что россиянам и Путину этот вопрос не нужен там. Мы уже много раз говорили, и я ему прямо задаю вопрос: «Скажи мне, пожалуйста, что плохо в нашей продукции?» У меня есть данные, исследования, что лучше – наши продукты или ваши. Он говорит: «Абсолютно согласен, хорошая продукция». Тогда зачем запрещаете? Это так конкуренция идет между нашими государствами.

Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей

Люди в материале: Евгений Пустовой, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и...
 
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