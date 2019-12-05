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Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз заявляю: никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня не идет вообще в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее. Все выстроено. Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент – на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра будет у нас Президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов) – тоже не переживайте.
Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов? Даже если исходить вот из этого момента.
Но главное – запомните. Я не пацан, который отработал 3-5 лет Президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом – создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда.
Это наша страна. Мы суверенны и независимы, этим надо гордиться. Если никто не претендует на нас, никто не собирается нас захватывать – зачем самим это добро нести и кому-то отдавать? Нам в истории уже хватило этих плеток, лаптей.
Речи о вхождении Беларуси в состав России либо о тесной политической интеграции в переговорной повестке нет и быть не может. Речь идет о балансах. Если проще, стороны торгуются о торгово-экономических отношениях.
Александр Лукашенко:
Если для нас будут закрывать рынки постоянно или периодически для поставки наших товаров, которые на порядок лучше, чем российские – что это за единое экономическое пространство? Я понимаю, что россиянам и Путину этот вопрос не нужен там. Мы уже много раз говорили, и я ему прямо задаю вопрос: «Скажи мне, пожалуйста, что плохо в нашей продукции?» У меня есть данные, исследования, что лучше – наши продукты или ваши. Он говорит: «Абсолютно согласен, хорошая продукция». Тогда зачем запрещаете? Это так конкуренция идет между нашими государствами.
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Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и...
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