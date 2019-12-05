ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индийская Tata представила новый бюджетный хетчбэк Altroz

05.12.2019 23:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Индийский концерн Tata поделился подробностями о новой «пятидверке» Altroz, которая в предсерийном виде была представлена весной этого года на Женевском автосалоне.


Новинка стала первой серийной моделью Tata, построенной на модульной платформе ALFA собственной разработки концерна и рассчитанной на модели разных классов и габаритов, а также на различные силовые установки (включая электрические). Хетчбэк, внешность которого сработана в новом фирменном стиле Impact 2.0, в длину насчитывает 3990 мм, а в ширину — 1755 мм. Колесная база растянулась на 2,5 м.


Из оснащения для новинки заявлены две подушки безопасности, круиз-контроль, цветной экран в комбинации приборов, мультимедиасистема с отдельно стоящим 7-дюймовым дисплеем и голосовым помощником, атмосферная подсветка интерьера и кнопка запуска двигателя.


Объем багажника у Altroz равен 345 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда — 665 л. Снаряженная масса «пятидверки» — 1036 кг для бензиновой версии и 1150 кг для модификации с дизелем. В первом случае под капотом располагается 1,2-литровый атмосферный моторчик с тремя цилиндрами, мощностью 86 лошадиных сил и со 113 Нм крутящего момента. У версии на тяжелом топливе — «четверка» объемом 1,5 л (90 сил и 200 Нм). Коробка передач в обоих случаях — 5-ступенчатая «механика», но позже в гамме должен появиться альтернативный «робот» с двойным сцеплением.


Продажи Altroz в Индии начнутся в начале следующего года. По предварительной информации, цены будут начинаться от 500 тысяч рупий (чуть менее 7 тысяч долларов в пересчете).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индийский концерн Tata поделился подробностями о новой «пятидверке» Altroz, которая в предсерийном виде была представлена весной этого года на Женевском автосалоне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика