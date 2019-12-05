Индийская Tata представила новый бюджетный хетчбэк Altroz

Источник материала: Tut.by

Индийский концерн Tata поделился подробностями о новой «пятидверке» Altroz, которая в предсерийном виде была представлена весной этого года на Женевском автосалоне.





Новинка стала первой серийной моделью Tata, построенной на модульной платформе ALFA собственной разработки концерна и рассчитанной на модели разных классов и габаритов, а также на различные силовые установки (включая электрические). Хетчбэк, внешность которого сработана в новом фирменном стиле Impact 2.0, в длину насчитывает 3990 мм, а в ширину — 1755 мм. Колесная база растянулась на 2,5 м.





Из оснащения для новинки заявлены две подушки безопасности, круиз-контроль, цветной экран в комбинации приборов, мультимедиасистема с отдельно стоящим 7-дюймовым дисплеем и голосовым помощником, атмосферная подсветка интерьера и кнопка запуска двигателя.





Объем багажника у Altroz равен 345 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда — 665 л. Снаряженная масса «пятидверки» — 1036 кг для бензиновой версии и 1150 кг для модификации с дизелем. В первом случае под капотом располагается 1,2-литровый атмосферный моторчик с тремя цилиндрами, мощностью 86 лошадиных сил и со 113 Нм крутящего момента. У версии на тяжелом топливе — «четверка» объемом 1,5 л (90 сил и 200 Нм). Коробка передач в обоих случаях — 5-ступенчатая «механика», но позже в гамме должен появиться альтернативный «робот» с двойным сцеплением.





Продажи Altroz в Индии начнутся в начале следующего года. По предварительной информации, цены будут начинаться от 500 тысяч рупий (чуть менее 7 тысяч долларов в пересчете).