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Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эмоции не для нас? Для нас. Парламент – это как раз эмоции. Но разумные, красивые, профессиональные. Эмоции – это поддержка тех фактов, которые ты там высказываешь. Хоть песни пой!
Поручения Президента депутаты выполнили. Даже песню процитировали.
Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:
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Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»
Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и...
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