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Около 200 рождественских базаров будут работать в Минской области

05.12.2019 23:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рождественские базары развернутся на Минщине уже с четырнадцатого декабря. Традиционно около двухсот торговых рядов будут работать по выходным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 200 рождественских базаров будут работать в Минской области

Покупатели смогут приобрести по сниженным ценам продовольственные товары, сувениры и подарки. Крупнейшие базары развернутся в крупных райцентрах. Ближайшие – 21 декабря в Борисове, Молодечно, Солигорске и Слуцке. 28-го эстафету примут Вилейка и Жодино. Завершит рождественскую торговлю Несвиж.

Около 200 рождественских базаров будут работать в Минской области

Около 200 рождественских базаров будут работать в Минской области

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Новости Беларуси. Рождественские базары развернутся на Минщине уже с четырнадцатого декабря. Традиционно около двухсот торговых рядов будут работать по выходным,...
 
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