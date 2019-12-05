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В Лиде между двумя женщинами и мужчиной произошел конфликт, который завершился поножовщиной

05.12.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде между двумя женщинами и мужчиной произошел конфликт, который завершился поножовщиной

По предварительным данным следствия, 3 декабря в Лиде в ходе совместного распития спиртных напитков между двумя женщинами и мужчиной произошел конфликт, результатом которого стало нанесение 50-летней жительницей районного центра одного удара ножом в живот мужчине.

В настоящий момент 42-летний мужчина с тяжкими телесными повреждениями находится в районной больнице, ему оказывается медицинская помощь, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователями осмотрено место происшествия, в ходе которого изъят нож, иные предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Подозреваемая задержана, с ее участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. Следователями выясняются детальные обстоятельства произошедшего конфликта, действия каждого его участника.

 
 
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По предварительным данным следствия, 3 декабря в Лиде в ходе совместного распития спиртных напитков между двумя женщинами и мужчиной произошел конфликт,...
 

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