Жителю Лиды предъявлено обвинение в совершении угона и кражи

Источник материала: Lida.Info





По данным следствия, 28 октября текущего года около 00.05 в правоохранительные органы обратился 29-летний владелец станции технического обслуживания в Лиде, который сообщил о пропаже своего автомобиля.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 27 на 28 октября 31-летний мужчина, находясь на территории СТО, из пяти автомобилей похитил различное имущество на общую сумму более 450 рублей.

Указанные действия житель районного центра совершил в состоянии алкогольного опьянения. После чего обратил внимание на ГАЗ 3110, расположенный также на территории станции. Дверь автомобиля была не заперта, в замке зажигания находился ключ. Все похищенное имущество обвиняемый сложил в автомобиль и стал кататься по городу, однако вскоре в транспортном средстве закончился бензин.

Затем мужчина связался со своим знакомым и попросил его приехать и одолжить денег на заправку. По приезду тот передал ему 4,5 рубля, за что взамен обвиняемый передал ему три автомагнитолы, а также флеш-карту. При этом знакомый не подозревал, что автомобиль угнан, а вещи, переданные ему являются похищенными.

После заправки обвиняемый продолжил кататься по городу, где его остановили сотрудники милиции. Он попытался скрыться, однако, оказавшись в тупике, вышел из машины и побежал во дворы, где и был задержан.

Ранее мужчина 6 раз судим, в т.ч. один раз за угон автомобиля.

В ходе расследования уголовного дела следователями осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, получено заключение судебно-психиатрической экспертизы. С участием обвиняемого следователями проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий. Все похищенное имущество изъято, оно возвращено законным владельцам.

Лидским районным отделом Следственного комитета мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) и по ч. 2 ст. 214 (угон, совершенный повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.