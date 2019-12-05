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Жителю Лиды предъявлено обвинение в совершении угона и кражи

05.12.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Жителю Лиды предъявлено обвинение в совершении угона и кражи

По данным следствия, 28 октября текущего года около 00.05 в правоохранительные органы обратился 29-летний владелец станции технического обслуживания в Лиде, который сообщил о пропаже своего автомобиля. 

Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 27 на 28 октября 31-летний мужчина, находясь на территории СТО, из пяти автомобилей похитил различное имущество на общую сумму более 450 рублей.

Указанные действия житель районного центра совершил в состоянии алкогольного опьянения. После чего обратил внимание на ГАЗ 3110, расположенный также на территории станции. Дверь автомобиля была не заперта, в замке зажигания находился ключ. Все похищенное имущество обвиняемый сложил в автомобиль и стал кататься по городу, однако вскоре в транспортном средстве закончился бензин.

Затем мужчина связался со своим знакомым и попросил его приехать и одолжить денег на заправку. По приезду тот передал ему 4,5 рубля, за что взамен обвиняемый передал ему три автомагнитолы, а также флеш-карту. При этом знакомый не подозревал, что автомобиль угнан, а вещи, переданные ему являются похищенными.

После заправки обвиняемый продолжил кататься по городу, где его остановили сотрудники милиции. Он попытался скрыться, однако, оказавшись в тупике, вышел из машины и побежал во дворы, где и был задержан.

Ранее мужчина 6 раз судим, в т.ч. один раз за угон автомобиля.

В ходе расследования уголовного дела следователями осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, получено заключение судебно-психиатрической экспертизы. С участием обвиняемого следователями проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий. Все похищенное имущество изъято, оно возвращено законным владельцам.

Лидским районным отделом Следственного комитета мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) и по ч. 2 ст. 214 (угон, совершенный повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РБ.

 
 
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По данным следствия, 28 октября текущего года около 00.05 в правоохранительные органы обратился 29-летний владелец станции технического обслуживания в Лиде, который...
 

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