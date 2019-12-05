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«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В День волонтера следует заметить, что в Минской области ежедневно почти полтысячи добровольцев окружают заботой и вниманием одиноких граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вероника Сайко, корреспондент:
Одна из них – Зоя Иосифовна. Ей 82. Много лет работала в школе учителем. Вырастила сына. Правда, теперь у него своя жизнь и работа в Минске. А потому мать он посещает не так часто, как хотела. Старость не радость: выходить из дома Зое Иосифовне уже трудно. Еще сложнее целыми днями сидеть в четырех стенах в одиночестве. Спасает домашняя библиотека и неравнодушные волонтеры.
Движение «От сердца к сердцу» объединяет самых разных людей. Общее у них бескорыстное желание помогать. Например, у Натальи Гиль медицинское образование и стаж работы массажистом. Для своих подопечных она просто находка! И больную руку разработает, и давление померит, и о прописанных врачом таблетках напомнит.
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Новости Беларуси. В День волонтера следует заметить, что в Минской области ежедневно почти полтысячи добровольцев окружают заботой и вниманием одиноких граждан...
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