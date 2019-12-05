﻿ Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

06.12.2019 00:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – футбольный клуб «Динамо-Брест» – с размахом отпраздновал в городе над Бугом завершение сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Ярким аккордом насыщенного года стали церемония вручения наград и чествование триумфаторов. Регулярные аншлаги на стадионе «Брестский», тяжелейшие матчи и первое в истории клуба золото. Заслуженные награды в этот вечер получили те, кто приложил максимум усилий.

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Звание лучшего бомбардира клуба поделили Денис Лаптев и Павел Нехайчик – авторы 24 голов на двоих. Лучшим защитником команды был признан Олег Веретило, а вратарем – Александр Гутор. В 2020 году «Динамо» предстоит новый экзамен. Брестский клуб дебютирует в Лиге чемпионов, причем в обновленном составе.

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Максим Краснобаев, генеральный менеджер футбольного клуба «Динамо-Брест»:
Мы постараемся сохранить костяк, добавятся к ним новички (о некоторых уже слышали). Едет в Брест кто-то уже конкретный, как Женя Хачериди, поэтому изменения будут в любом случае.

Футбольный праздник – время анонсировать яркие события предстоящего сезона. Так, подписан договор между «Динамо-Брест» и «МазСпортАвто». Кстати, телеканал СТВ является главным информационным партнером команды «МазСпортАвто» на ралли-рейде Дакар. 

Почему белорусы поедут «Дакар-2020» на «автомате»? Показываем новые машины МАЗ

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона


Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора – директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод»:
Это первая в истории республики коллаборация двух спортивных команд, двух спортивных брендов. Безусловно, это дает не только обмен фанатами, не только обмен болельщиками, которые будут поддерживать нас. Мы будем продвигать бренд клуба «Динамо-Брест» на ралли Дакар-2020 и других крупных мероприятиях, в которых будет принимать участие команда «МазСпортАвто».

«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби

«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»

«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона


Этот чемпионский праздник заслужили и те, кто на протяжении всего года заполнял стадион «Брестский», следил за каждой игрой и верил в  победу. Капитан команды Павел Нехайчик вручил награду самому преданному болельщику клуба и футбола – семилетнему Никите Полуянову, история которого покорила всю Беларусь. 

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

Люди в материале: Максим Краснобаев, Владимир Янушко
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – футбольный клуб «Динамо-Брест» – с размахом отпраздновал в городе над Бугом завершение сезона, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькая кожаная сумка через плечо женская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика