«Настаў час зрабіць трохі шуму!» В Минске при полном Prime Hall выступила группа Noize MC

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минск с концертом приезжала группа Noize MC. Музыканты выступали в белорусской столице уже больше десяти раз, но вечером четверга смогли показать публике то, чего она еще не видела — концерт с оркестром русских народных инструментов. По ощущениям, это будто старые треки обернули в новую упаковку — узнаваемо, мелодично, но непривычно, отчего не менее кайфово. Как прошел концерт и какими историями с минчанами делился Иван Алексеев — в материале TUT.BY.



На концерте в Минске Нойз был в майке с «Ў» на груди

«Настаў час зрабіць трохі шуму!»

Для начала стоит сказать, что Беларусь Ваня Нойз очень любит. Он приезжает сюда на сольные концерты и выступает на фестивалях, тесно общается с местными промоутерами и до сих пор дружит с фанатами, с которыми познакомился во времена первого сольника тут. Более того, он помнит , кому и когда давал в Минске интервью и каждый раз отмечает, что Минск — это всегда «безудержное мясо и рубилово», которое начинается с самого первого трека. Имея в виду драйв и поддержку от зрителей, которой группа не чувствуют больше ни в одном другом городе.





Концерт, который, к слову, собрал полный Prime Hall, начался на час позже запланированного — в 20.00. Сначала на сцену вышли музыканты оркестра, через пару минут — дирижер и сам Нойз. На Ване был черный костюм, который весьма уместно смотрелся с кедами в три полоски и футболкой с принтом с Ў на груди (эту майку, кстати, оценил и Юрий Дудь). Алексеев сказал:

— Это необычный концерт. Концерт группы Noize MC и оркестра русских народных инструментов Белгородской филармонии, — дал старт мероприятию рэпер и тут же обратился к публике по-белорусски. — А цяпер настаў час зрабіць трохі шуму!





После первого трека Ваня вспомнил о своем дебютном минском концерте в клубе «Реактор». Забегая наперед, скажем, что комплименты Минск и минчане получали на этом концерте так часто, как ни на каком другом. Каждый трек публика принимала на «ура», за что Алексеев не уставал ее благодарить. Более того, музыкант сказал, что минчане с самой первой встречи и до сегодня его не разочаровывали.

— Спасибо вам за уникальное чувство в ритма. Так ровно в ладоши не хлопает никто. Мы, правда, еще нигде такого не видели. Сразу видно — зарубежные гастроли, — пошутил Нойз.





Небольшой слэм начался еще на втором треке, но настоящее рубилово в Prime Hall стартовало во второй части концерта (которая прошла уже без оркестра). С оркестром же группа исполнила «Песню для радио», «Вселенная бесконечна», а затем «Иордан». Ваня признался, что «Иордан» — это один из любимых треков, над которыми он работал.





Потом были треки «Сгораю» и на «Марсе классно», после чего Алексеев немного рассказал о дирижере.

— Мы с Евгением Алексеевичем знакомы очень давно, с 1997 года. Если кто-то еще не слышал эту историю , я вам вкратце ее изложу: этот человек научил меня играть на гитаре. Попасть к нему в ученики было непросто, но моя мама каким-то образом справилась, — рапортовал Нойз.

«Звал Макса Коржа на концерт, а он в Пензе»

После треков «Антенны», «Ругань из-за стены» и «Выдыхай» был небольшой «поэтический блок». Нойз с оркестром сыграли треки «В темноте», «Сохрани мою речь» и «Почитай старших», в которых Иван сречитативил Бродского, Мандельштама, Маяковского и Есенина.





Когда публика продолжала скандировать «Нойз эм си» Иван поделился мыслью, что только у нас мог появиться такой артист, как Макс Корж (намекая на поддержку на концерте и фанатов Коржа, которые ездят за ним как за футбольным клубом).

— Звал Макса на сегодняшний концерт, а он в Пензе. Ну давайте орать так, чтобы ему было слышно даже там, — посмеялся Алексеев.





Кстати, на концерте прозвучала еще одна история о Максе Корже. Нойз вспомнил, как они с Коржом тусовались в Тайланде, где белорус поведал россиянину историю, что тронула того до глубины души.

— История про песню «Бассейн». Макс сказал, что, когда мы играли ее в первый раз на концерте в «Реакторе» (а мы многие песни в первый раз играли на концерте в «Реакторе») и он услышал ее, то понял, как вообще нужно писать песни. Вывод был таким: песни нужно писать так, чтобы толпа сходила с ума с самых первых аккордов.

Примерно в 21.20 фронтмен ушел со сцены и оставил публику наедине с оркестром. Белгородский коллектив сыграл свою версию трека Nirvana Smells Like Teen Spirit. Этого времени как раз хватило, чтобы Ваня переоделся. После оркестр покинул сцену, и с этого момента началась вторая часть концерта — более привычная фанатам Нойза и более драйвовая.





Исполнил Нойз один сингл, которого не было в трек-листе. Речь о «Из окна». А все потому, что ее начал напевать зал. «Окей-окей, мы все поняли. Вы нас убедили», — сказал солист на заведенный в зале мотив «Из окна, гостиничного номера своего». Еще Noize MC исполнил Yes Future, «Лето в столице», «Голос и струны» и снова удивился тому, как хорошо минчане знают слова всех песен.

— Скоро я смогу приезжать в Минск, отдавать гитару первому попавшемуся человеку в первом ряду и кайфовать в зале, — который раз за концерт пошутил Иван.





Концерт продолжился под треки «Люди с автоматами», «Чайлдфри», «Жвачка», «Устрой дестрой» и свежий «Все как у людей». Песню «Выдыхай» он посвятил жене Ане, которая была в зале. А «Плюс минус ноль» — победам сыновей в школьном турнире по шахматам.

Около 22.30 на сцене снова появился оркестр. На этот раз для того, чтобы попрощаться. Нойз поблагодарил публику за концерт под фирменный фристайл и резюмировал: «Как говорят в интернетах — это было легендарно».

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