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Наши сантехники зарабатывают больше айтишников. Директор Чистого берега о бизнесе, кризисах и ICO

06.12.2019 06:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Наши сантехники зарабатывают больше айтишников. Директор Чистого берега о бизнесе, кризисах и ICO
фото: Myfin.by

Как вырасти на нерастущем рынке

– В марте 2018 я вышел из всех IT-проектов и вернулся обратно в офлайновый бизнес. Осталась одна айтишная команда, занимающаяся игровыми проектами, но там моя доля минимальна. Проблема была в том, что сегодня строительный рынок не растет, а компании расти жизненно необходимо. В такой ситуации собственнник справится с задачей лучше, чем наемные менеджеры.

Чтобы получить дополнительный рост, мы решили адаптировать к белорусским условиям бизнес-модель финской компании Оннинен, сосредоточив усилия на увеличении доли оптовой торговли за счет улучшения логистического сервиса и параллельно удовлетворения спроса на инженерные системы со стороны рынка частного домостроения. Это небольшие монтажные бригады и сантехники, которые делают ремонты в коттеджах, проводят тепловые сети и прочее.

В этом году мы уже открыли 6 новых магазинов. В следующем году планируем 12. Охватим все областные города и города стотысячники. На открытие каждого магазина уходит от $150 до 200 тысяч. Плюс еще $200 тысяч уходит на заполнение его товарами. Пока компания инвестирует собственные средства.

 
 
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Myfin.by пообщался с Виктором, чтобы узнать, чем белорусское ICO оказалось лучше, как взращивается новый рынок и где сегодня белорусы могут заработать айтишную...
 
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