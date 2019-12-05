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«АвтоВАЗ»: самой популярной моделью российского бренда остается Lada Granta

06.12.2019 01:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автопроизводитель из Тольятти обнародовал свежую статистику продаж по итогам 11 месяцев текущего года — за этот период в России было реализовано 326 654 автомобилей Lada, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.


В частности, в минувшем месяце на российском рынке своих покупателей нашли 31 217 единиц Lada. Самой популярной моделью марки по итогам продаж с января по ноябрь 2019 года остается Granta — реализовано 121 260 автомобилей этого семейства, что на 29,3% превышает показатели прошлого года.

На втором месте по популярности после Granta — семейство Vesta. За 11 месяцев 2019 в соседней стране продано 100 501 экземпляр Vesta, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля Lada на российском рынке в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 11 месяцев текущего года составляет около 20,5% (по собственной оценке «АвтоВАЗа»).

 
 
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Автопроизводитель из Тольятти обнародовал свежую статистику продаж по итогам 11 месяцев текущего года.
 
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