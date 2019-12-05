«Ляпис-98» и перстень для Зайцева. Как в Бресте отпраздновали чемпионство «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Новый чемпион Беларуси по футболу — «Динамо» из Бреста — грандиозно отпраздновал 5 декабря закрытие своего первого «золотого» сезона. Корреспондент TUT.BY побывал в эпицентре событий — спортивном комплексе «Виктория» — и рассказывает, как все прошло.





Конец «золотого» сезона с клубом праздновали болельщики и VIP-гости, среди которых были основной владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский, гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц, олимпийская чемпионка 2004 года Юлия Нестеренко, бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года Любовь Черкашина.





Открывал мероприятие председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов, которого брестская публика встретила свистом ( помните скандалы с судейством? ). Он зачитал со сцены поздравление президента Александра Лукашенко.





— За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая создала реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции.

Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков до отказа заполненных трибун спорткомплекса «Брестский». Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно.

Пусть успех команды из города над Бугом послужит примером для других клубов и даст новый импульс развитию футбола. Желаю вашему дружному и трудолюбивому коллективу не сбавлять обороты и громко заявить о себе на европейском уровне, — зачитал послание главы государства Владимир Базанов.





Следующим на сцену вышел владелец брестского «Динамо» Александр Зайцев.

— Для мяне вялікі гонар знаходзіцца на гэтым месцы, — начал бизнесмен под бурные аплодисменты, — Вялікі гонар для мяне таксама быць у нашым праекце з нашай камандай, з нашым горадам, з нашай вобласцю. Хачу выказаць шчырую падзяку тым людзям, якія прыйшлі сёння на нашу ўрачыстасць. Наш праект натуральна ўдалы і мы зараз пішам вельмі славутую старонку ў гісторыі берасцейскага футболу.





Босс Динамо подчеркнул, что за три с половиной года Брест прочно закрепился на футбольной карте страны, завоевал 2 кубка, 2 суперкубка и чемпионство.

— Натуральна, мы марым, каб неяк паказаць сябе на міжнародным узроўні. Вы памятаеце, у нас было два падыходы, якія далі нам пэўны досвед. Зараз мы будзем працаваць над тым, каб зрабіць усё лепш. Вельмі спадзяемся, што ў наступным сезоне мы здолеем прадэманстраваць нешта больш значнае на міжнароднай арэне, — отметил Александр Зайцев.





После главы клуба слово взял председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

— В последние годы многие приближались к тому, чтобы действительно сильную команду БАТЭ подвинуть с трона. Нашей команде, которая была создана за непродолжительное время, это удалось, — сказал губернатор и вручил Александру Зайцеву памятную медаль к 1000-летию города Бреста.





После официальной части прошло награждение футболистов и сотрудников клуба «динамовскими оскарами». В номинации «лучшая пушка» награду получил полузащитник Александр Нойок. «Иконой клуба» стал Артем Милевский, а лучшим болельщиком признали Никиту Полуянова — 7-летнего футболиста, который лишился в аварии части ноги.



Чемпионский перстень

Под занавес церемонии клуб вызвал на сцену Александра Зайцева. Капитан команды Павел Нехайчик поздравил его с прошедшим днем рождения и вручил от всей команды чемпионский перстень.

Но это был не единственный подарок главе «Динамо». Один из банков-партнеров вручил Александру Зайцеву факсимиле первого букваря, который был издан 24 июля 1618 года в типографии Виленского Свято-Духова православного братства.





Завершился праздник вручением команде золотых медалей и концертом группы «Ляпис-98».



