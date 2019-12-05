Источник материала: Новости Волковыска

До католического Рождества в пропускном пункте «Берестовица» (с польской стороны – «Бобровники») на границе Беларуси и Польши возможны очереди.

Замена асфальтобетонного покрытия в пункте пропуска «Бобровники» в ближайшие недели повлияет на ритмичность движения транспорта через границу.

По данным польской таможенной службы, дорожные работы продлятся ориентировочно по 27 декабря 2019 года. Сейчас покрытие меняют в польском пункте пропуска на выездном направлении.

В связи с этим возможны затруднения при пересечении границы.

Таможенники просят водителей, которые в ближайший месяц планируют пересекать белорусско-польскую границу, учитывать данную информацию.

