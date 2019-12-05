«Это моя боль». Зачем королева красоты спасает бездомных животных?

Источник материала: Tut.by

Ольга Хижинкова носит титул главной красавицы страны с 2008 года и все это время продолжает соответствовать высокому статусу: преподает в Национальной школе красоты, снимается в рекламе известных брендов, прославляет белорусский футбол, а еще ведет здоровый образ жизни и активно помогает найти хозяев бездомным животным. Помощь четвероногим — важная глава в жизни Ольги. Именно о ней мы и поговорим с известной белоруской, которая присоединилась к социальному проекту #ПомогAI_с_Huawei.

На руках у Ольги озорной и шустрый Пандочка Никоша, готовый стать вашим другом. Все животные благотворительного объединения «Зоошанс» осмотрены ветеринаром и привиты.

— Ольга, вы активно помогаете бездомным животным не только репостом в социальных сетях, но и реальными действиями: передержка, лечение, поиск нового дома. Как вы находите на это силы и время?

— На самом деле я так же, как и многие, знаю это чувство, когда приходится проходить мимо, ведь бездомных животных огромное количество. Но бывают случаи, когда ты четко осознаешь, что если сейчас пройдешь мимо, то это существо просто погибнет. Завтра его уже не будет. Вот это моя мотивация.

— Как давно вы стали замечать трудное положение белорусских животных?

— Я часто ловлю себя на мысли, что люди могут даже не видеть проблемы. Мне некоторые говорят: мол, где ты их вообще находишь? А я встречаю бездомных животных на каждом шагу: во дворе, в командировке, на пробежке. Наверное, это просто моя боль, потому что проблему никто и не хочет замечать. В том числе на государственном уровне — хватает и других забот. Мы живем в 21 веке, говорим, что мы цивилизованные люди, но есть аспекты, в которых не продвинулись ни на шаг по сравнению с каменным веком. И один из них — негуманное отношение к животным.



Белоснежный Тошка ждет своего любящего и ответственного хозяина

— Вы всегда чувствовали, что для вас это важно?

— Я вообще-то сельский житель, а в деревне тебя постоянно окружают животные. Например, поросенка называют Борькой, чешут за ушком, а перед Рождеством он оказывается на столе. Или корова, которая может жить в семье 10 лет, ты проводишь с ней много времени, за которое даже к табуретке успеваешь привязаться. А тут получается, что это живое существо после эксплуатации просто выгодно для всех утилизируют. В детстве, конечно, я этого не понимала, но с какого-то осознанного возраста такое отношение к животным мне стало чуждо. Именно поэтому с 2012 года я не ем того, что имеет глаза. Но это мое отношение. У каждого здесь свои взгляды.

— А какой была ваша первая история спасения бездомного животного?

— До этого случая я всегда ограничивалась тем, что просто подкармливала животных. А тут приехала к маме в Лепель, мы гуляли по рынку и увидели, как выезжает машина, а из-под заднего колеса выкатывается котенок. Его не раздавило каким-то чудом! Он был в ужасном состоянии: тощий, полулысый, в зеленой краске и с маленькими полузакрытыми глазами. И вот наступил тот самый момент, когда я поняла, что если сейчас его оставлю, завтра этого существа больше не будет на свете. Очень хорошо помню то чувство. Я посадила его себе под куртку, чтобы немного согреть, и он сразу же, хоть и был совсем без сил, начал мурлыкать. Так у меня появился кот Клёпа, который живет со мной уже 7 лет.



Фото: личный архив Ольги / Любимец Ольги Клёпа до и после спасения. Фото — личный архив Ольги Хижинковой

— С тех пор много животных удалось спасти?

— Я не считала, но если навскидку, то больше сотни точно. Я имею в виду тех, кого удалось приютить и кому удалось найти хороших хозяев. Сейчас мне часто присылают фото, делятся радостными моментами: кому-то животные помогают снимать боль, кому-то — переживать сложные периоды в жизни. Очень много благодарности, и я понимаю, что мне удалось помочь не только конкретному животному, но и людям.

Клёпа и Муся — пушистые друзья Ольги

— История какого животного вам больше всего запомнилась?

— Когда возводили музей истории Великой Отечественной войны, на стройке жила кошка Маня. Это имя ей дали строители. Мы часто там катались на велосипедах по велодорожке и подкармливали ее. Она спала то на самолете, то на танке, когда он нагревался на солнышке. Время шло, а потом я услышала по радио, что вот-вот состоится торжественное открытие музея — мы как раз как-то давно там не были.

Приехали и узнали, что за это время Маня успела родить и буквально вчера котят выбросили в мусорку, а ее увезли куда-то далеко за МКАД. Меня поразила эта история! Это ведь была огромная стройка. Там работали сотни людей, они дали имя этому животному, а потом, когда работа закончилась, никто о нем даже не вспомнил! Каким-то чудом мы нашли и спасли этих котят. Их было пятеро. Я оставила свой контакт женщине в надежде, что Маня вернется. И, представляете, она вернулась через два дня! Сама. Пришла за своими котятами. Конечно, я ее забрала. Мы всех очень удачно пристроили: и Маню, и котят.





— У вас две собаки — Жужа и Марта. У каждой из них есть своя история спасения. Расскажите, как вы нашли друг друга?

— С Жужей была снова история про Лепель. Часто бывает, что видишь на обочине сбитых животных. Когда я ехала к маме, увидела лежащую собаку. Вдруг на секунду мне показалось, что она пошевелилась. Я развернулась, чтобы не теряться в догадках, и она действительно была жива. Просто лежала на обочине от бессилия. Ее даже не сбили, просто лапка была чуть повреждена. Тоже пыталась пристраивать, но не смогла найти тех людей, которым была готова ее отдать.



Фото: личный архив Ольги / Ольга с любимицей Жужей

Марту нашла все на том же рынке в Лепеле. Я случайно познакомилась с Тамарой — женщиной, которая работала там и подкармливала ее. Вот она и рассказала историю, что собаку просто выбросили. Конечно, я пыталась найти Марте дом, было даже несколько звонков от желающих ее забрать. Но тогда я уже решила, что она останется со мной.

— Как на всё это реагируют близкие? Ведь вы приносите животных к себе домой.

— Муж полностью поддерживает, поэтому мне не приходится оправдываться, когда тащу в дом очередное существо. Он и сам приносит теперь, помогает. У нас в этом плане полное взаимопонимание.

— Как быстро получается найти животному новый дом? Что на это влияет?

— Всегда по-разному. Иногда, казалось бы, ничего особенного в животном нет, а забирают на следующий день. А иногда это занимает и полгода-год. В это время животные находятся или у меня, или у других волонтеров, или на платной передержке — это значит, что кот или собака живет у людей, которые готовы за ним ухаживать за оплату. Такая услуга стоит от 150 рублей в месяц плюс расходы на еду.



На руках у Ольги еще одна подопечная «Зоошанса» — ласковая Делиса. Она тоже ищет свой дом

— Как вы считаете, что мы как общество можем сделать, чтобы улучшить ситуацию?

— Нужны государственные программы — к примеру, программа стерилизации. И нам в этом плане гораздо проще, потому что есть страны-примеры, которые уже прошли этот путь методом проб и ошибок и нашли варианты решения проблемы. Сейчас, например, в Австрии, Швейцарии, Германии вообще нет проблемы бездомных животных. Там люди стоят в очереди, платят деньги и проходят собеседование, чтобы взять себе четвероногого друга. Плюс контроль рождаемости бездомных животных, что просто необходимо, потому что сейчас это всё борьба с ветряными мельницами. Всех бездомных животных, которые размножаются бесконтрольно, спасти просто невозможно. Чтобы такие программы работали, проблема должна стать актуальной на государственном уровне.

Это вопрос культуры нации. Говорят же, что культурный уровень страны можно определить по отношению к старикам, инвалидам и бездомным животным. Это три самые уязвимые социальные группы.



Два бездомных пушистика — Пандочка Никоша и Мика Сосновский на передержке у волонтеров «Зоошанса»

— Почему вы согласились принять участие в проекте #ПомогAI_с_Huawei? Насколько важна такая инициатива компании?

Примечание редакции: Социальный проект #ПомогAI_c_Huawei в Беларуси запущен в рамках мировой программы AI for good, цель которой — использовать искусственный интеллект на благо общества и с его помощью решать глобальные проблемы. Одна из таких — бездомные животные. Проект призван оказать реальное содействие решению проблемы с помощью смартфонов. Сегодня хозяев для животных находят в основном благодаря размещению объявлений с фотографиями в социальных сетях. По мнению волонтеров, удачные снимки — это 80% успеха в пристройстве животного. Камера смартфона P30 Pro с алгоритмами искусственного интеллекта создает настоящий художественный портрет питомца. Такой снимок может стать спасением для бездомного четвероногого, которому нужен дом и заботливый хозяин.















На фото подопечные благотворительного объединения «Зоошанс»: Маняша, Мика, Бриошь и Сима (сверху вниз). Вы можете стать для каждого из них новогодним чудом, подарив заботу и домашний уют.

— Прекрасно, что в Huawei обратили внимание на такую узкую тему, которая у нас поднимается крайне редко. Для меня и для других неравнодушных людей, волонтеров это очень важно.

Ищем волонтера

Ольга Хижинкова познакомилась с подопечными благотворительного объединения «Зоошанс». Ежедневно сотни волонтеров помогают бездомным животным, оказывают медицинскую помощь и ищут им новых хозяев.

Если вам также близка эта тема, становитесь следующим участником эстафеты добра #ПомогAI_с_HUAWEI, ведь как раз сейчас компания ищет волонтера, который продолжит фотографировать животных в приютах. Для этого отправьте небольшое эссе о себе и несколько фотографий. Преимущество будет отдаваться участникам, имеющим опыт волонтерства и обладающим базовыми навыками фотосъемки. Возможно, именно ваши снимки помогут четвероногим найти заботливых хозяев. Полные условия читайте по ссылке тут .