«Оникс» — лучший!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В конце октября детский образцовый танцевальный коллектив «Оникс» (руководитель Екатерина Лабаза) Несвижской детской школы искусств был приглашен фондом «Пейзажи Культур» из Варшавы для участия в IV Международном фестивале молодых талантов «Polsha, Privet!» в номинациях: «народный танец» и «современный танец».

В конкурсе принимали участие ребята из Молдовы, Украины, Польши, Словении, Беларуси (г. Минск, г. Пинск, г. Витебск, г. Свислочь, г. Несвиж).

Образцовый танцевальный коллектив «Оникс» стал лучшим среди конкурсантов и награжден Дипломом I степени, а также приглашен на международный конкурс «Арабески» в Словению и на конкурс «Новые вершины» в г. Минск. Екатерине Лабаза как лучшему педагогу вручили сертификат на отдых в г. Ярнолтуве.

Желаем несвижским танцорам и их педагогу новых ярких побед на республиканском и международном уровнях!

«НН».