Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В СШ № 1 г. Несвижа прошло открытие выставки «Прогулка с красками по Несвижу и его истории», на которой представлены работы учащихся детской школы искусств нашего города.





До назначенного времени дети и взрослые уже не спеша рассматривали картины, переходя от одной к другой. Кто-то делился впечатлениями с другом, а кто-то слушал краткий экскурс по работам от руководителя художественного отделения ДШИ Марины Петровны Коноваловой. Но как только зазвучала скрипка выпускницы Несвижской детской школы искусств Дарьи Кузьмич, все перевели свое внимание на выступающую, понимая, что открытие началось. После музыкального вступления слово взяла учитель истории СШ № 1 г. Несвижа Наталья Кожемякина:

— Большое спасибо педагогам, которые растят такие прекрасные юные дарования. Благодаря труду и таланту Марины Коноваловой, а также директору Несвиж-ской детской школы искусств Ядвиге Турковой, которая всегда поддерживает наши выставки, растут такие замечательные дети. Кто-то из этих ребят, возможно, пойдет по пути творчества, станет художником или известным дизайнером. Или будет рисовать для себя, и это станет приятным хобби. Как бы там ни было, чувство красоты, которую можно творить своими руками, которую надо уметь видеть и беречь, у них останется на всю жизнь, — сказала Наталья Владимировна.









Отдельную благодарность Наталья Кожемякина адресовала родителям, за то, что они помогают своим детям, поддерживают их, приводя к талантливым педагогам. Не оставила директор без внимания и заслуги юных художников, которые также присутствовали на выставке:

— Я благодарна вам, ребята, что вы создали такие шедевры. Их увидят ваши родные, все наши ученики и учителя. Мы приглашаем на выставки учащихся и других школ района. Я благодарна Богу, что мы живем в мирное время и можем вот так встречаться на небольших, но хороших мероприятиях.

Выставка учащихся школы искусств проходит в СШ № 1 уже 6 раз. В своих картинах юные художники продемонстрировали не только уровень владения техниками, но и умение передать собственное виденье темы. Среди экспонатов выставки есть живопись гуашью с помощью мастихина, пастельные работы, соединение акварели с графическими материалами и авторская техника.

— Здесь представлены картины, которые участвовали в конкурсах, и учебные работы, — рассказала корреспонденту «НН» Марина Коновалова. — Все они по-своему раскрыва- ют историю Несвижа. Работы сделаны фантайзино: они иносказательны, не прямолинейны. Через рисунок показана и любовь к городу девушки, обнимающей архитектурный памятник, и костюмированные персонажи, дающие представление о балах-маскарадах, которые проходили когда-то в замке, и легенды Несвижа. И еще один большой пласт этой выставки — работы, посвященные Яну Марии Бернардони. Выставка получилась очень разнообразной.

Возраст у ребят разный, есть даже несколько юных дарований из 1-го и подготовительного классов. В прошлом учебном году Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» впервые организовал детский конкурс рисунков, на который приглашались ребята со всей Минской области. Наши ученики заняли там призовые места, в частности Даниил Логинович с работой «Николай Христофор Радзивилл Сиротка», которая представлена здесь, получил первое место.

Авторы картин, выставки, — это еще не все таланты, которые учатся у Марины Петровны. На всех не хватило бы места.

Кроме картин, на одной из стен висят фотографии с пленэров, конкурсов, выставок — часть художественной жизни детской школы искусств.

Такие выставки — очень полезное мероприятие для ребят: они видят, как их сверстники могут рисовать и стремиться к лучшему.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.