Можно ли курицу нафаршировать… рыбой? Начинаем кулинарный проект «Черный ящик»

Источник материала: Tut.by

На кухне есть два типа людей: одни могут собрать вкусный ужин из того, что осталось в холодильнике, другие четко следуют заданной рецептуре. Вместе с брендом Maggi мы решили проверить, хватит ли белорусским звездам кулинарной фантазии, чтобы приготовить вкусное блюдо из случайного набора продуктов, который за них выберут другие. И не только приготовить, но еще и удивить своими талантами одного из лучших шеф-поваров страны.

В новом проекте «Черный ящик» мы под руководством шеф-повара Александра Чикилевского составляем набор продуктов, который заранее не известен участникам. Герой каждого выпуска должен прямо на месте придумать, что будет готовить. Первой гостьей проекта стала певица, радио- и телеведущая Анна Шалютина, с голоса которой начинают свое утро многие белорусы. Получится ли у нее отказаться от своих предубеждений о рыбе и приготовить что-то необычное? Узнаете в нашем ролике.

Пока Анна выкручивается из ситуации, мы разыгрываем среди читателей TUT.BY вок-сковородку для кулинарных экспериментов. Все, что нужно — правильно ответить на вопрос, который мы зададим в ролике.

Условия розыгрыша: Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше вока, отправьте ответ на вопрос Анны Шалютиной на ящик blackbox1@tutbymedia.by до 9:00 7 декабря. Победителя мы выберем из числа приславших правильные ответы в помощью генератора случайных чисел и опубликуем его имя в этой новости. Подробнее с правилами конкурса вы можете ознакомиться по ссылке .

Партнер проекта:

Удивите своих близких и гостей вместе с MAGGI® На второе : сочный цыпленок табака и золотистая картошечка с нежным сливочным соусом тартар порадуют всех за праздничным столом!