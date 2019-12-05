|
Google назвал самые популярные YouTube ролики года
06.12.2019 09:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Лидерами рейтинга в российском сегменте интернета оказались мультфильмы, фильм Юрия Дудя и комедийные шоу.
Наиболее популярным роликом стал мультфильм «Чинилы и большой секрет» — с марта его посмотрели более 25 млн раз. Это пародия мультсериала «Фиксики» (сам он оказался на пятом месте), пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидерами рейтинга в российском сегменте интернета оказались мультфильмы, фильм Юрия Дудя и комедийные шоу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)