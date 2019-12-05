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Google назвал самые популярные YouTube ролики года

06.12.2019 09:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Google назвал самые популярные YouTube ролики года

Лидерами рейтинга в российском сегменте интернета оказались мультфильмы, фильм Юрия Дудя и комедийные шоу.

Наиболее популярным роликом стал мультфильм «Чинилы и большой секрет» — с марта его посмотрели более 25 млн раз. Это пародия мультсериала «Фиксики» (сам он оказался на пятом месте), пишет РБК.

Вторую строку рейтинга занял фильм Юрия Дудя «Беслан.Помни». Этот ролик опередил комедийные видео, занявшие следующие места: интервью певицы Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант», выступление Павла Воли «Про настоящих женщин». В топ-10 попали еще несколько юмористических роликов. 20 млн просмотров собрало видео «Что если 24 часа пролежать в напитках».

Самым популярным музыкальным роликом стали видео Артура Пирожкова, а именно - песни «Зацепила» и «Алкоголичка». Следом идут «Грустный дэнс» в исполнении Artik&Asti feat. Артем Качер, «Сердцеедка» Егора Крида и «Пчеловод» RASA.

Названы также самые популярные в мире видео – топ составлялся по числу лайков. Лидером стал MrBeast с роликом Make This Video The Most Liked Video On Youtube, в котором участники забрасывают друг друга куриными яйцами. Далее идет свадебный ролик PewDiePie и видео O Dia em que Assisti Bird Box.

Самым популярным в мире музыкальным видео стало выступление Шона Мендеса с композицией Senorita. Следом идут BTS (Boy with Luv) и BLACKPINK (Kill this Love).

 

 
 
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Лидерами рейтинга в российском сегменте интернета оказались мультфильмы, фильм Юрия Дудя и комедийные шоу.
 
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