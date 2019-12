Google назвал самые популярные YouTube ролики года

Источник материала: Ежедневник





Лидерами рейтинга в российском сегменте интернета оказались мультфильмы, фильм Юрия Дудя и комедийные шоу.

Наиболее популярным роликом стал мультфильм «Чинилы и большой секрет» — с марта его посмотрели более 25 млн раз. Это пародия мультсериала «Фиксики» (сам он оказался на пятом месте), пишет РБК .



Вторую строку рейтинга занял фильм Юрия Дудя «Беслан.Помни». Этот ролик опередил комедийные видео, занявшие следующие места: интервью певицы Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант», выступление Павла Воли «Про настоящих женщин». В топ-10 попали еще несколько юмористических роликов. 20 млн просмотров собрало видео «Что если 24 часа пролежать в напитках».



Самым популярным музыкальным роликом стали видео Артура Пирожкова, а именно - песни «Зацепила» и «Алкоголичка». Следом идут «Грустный дэнс» в исполнении Artik&Asti feat. Артем Качер, «Сердцеедка» Егора Крида и «Пчеловод» RASA.



Названы также самые популярные в мире видео – топ составлялся по числу лайков. Лидером стал MrBeast с роликом Make This Video The Most Liked Video On Youtube, в котором участники забрасывают друг друга куриными яйцами. Далее идет свадебный ролик PewDiePie и видео O Dia em que Assisti Bird Box.



Самым популярным в мире музыкальным видео стало выступление Шона Мендеса с композицией Senorita. Следом идут BTS (Boy with Luv) и BLACKPINK (Kill this Love).