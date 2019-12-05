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Еще одно самоубийство в белорусской милиции?
Источник материала: Партизан
По неофициальной информации, накануне вечером был найден мёртвым в собственном автомобиле оперуполномоченный Ошмянского РОВД Александр Ж.
фото носит иллюстративный характер
Как
Обстоятельства смерти выясняются.
По предварительной информации, речь идёт о суициде.
В милиции ситуацию не комментируют, но и не опровергают.
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По неофициальной информации, накануне вечером был найден мёртвым в собственном автомобиле оперуполномоченный Ошмянского РОВД Александр Ж.
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