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Еще одно самоубийство в белорусской милиции?

06.12.2019 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По неофициальной информации, накануне вечером был найден мёртвым в собственном автомобиле оперуполномоченный Ошмянского РОВД Александр Ж.


фото носит иллюстративный характер

Как сообщает телеграм-канал Nexta со ссылкой на свои источники, известно, что его автомобиль находился на парковке прямо напротив отделения милиции, в котором и работал погибший. 

Обстоятельства смерти выясняются. 

По предварительной информации, речь идёт о суициде.

В милиции ситуацию не комментируют, но и не опровергают.
 
 
Ссылка на источник 6
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По неофициальной информации, накануне вечером был найден мёртвым в собственном автомобиле оперуполномоченный Ошмянского РОВД Александр Ж.
 
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