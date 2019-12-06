85 лотов выставлены комитетом госимущества Витебского облисполкома на аукционы в декабре

Источник материала: Клiч Радзiмы

В декабре комитетом государственного имущества Витебского облисполкома выставлены на аукционы 85 лотов, в том числе 25 лотов на аукцион с установлением начальной цены продажи одна базовая величина за каждый объект недвижимого имущества (в настоящее время она составляет 25,50 рубля), а по 60 лотам цена продажи равна оценочной стоимости либо снижена на 20, 50, 80%.

На предновогодние торги заявлены не проданные ранее сельские клубы, школы, бани, склады, производственные и административные помещения, лагерь отдыха и прочее. Объекты могут быть использованы для предпринимательской деятельности, реконструкции под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства.

После Нового года в январе представителям малого и среднего бизнеса, деловым партнерам предложено на аукционах более 20 зданий и сооружений.

Информация об объектах и условиях участия в аукционах находиться на сайте комитета государственного имущества Витебского облисполкома.