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Патриотическое воспитание: «По следам Победы…»

06.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Патриотическое воспитание: «По следам Победы…»

Пионерия нашего района живет новыми интересными формами работы, стремясь делать участие октябрят и пионеров в жизни общественного объединения «БРПО» ярким, интересным, наполненным важными событиями. В ноябре в Шарковщинском районном центре детей и молодежи провели районный этап республиканской квест-игры «По следам Победы…».

Республиканская патриотическая квест-игра «По следам Победы…» — инициатива ОО «БРПО», которая представляет собой квест (англ. Quest) — «поиск, предмет поисков, поиск приключений». Квест-игра приурочена к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Первый этап под названием «План Барбаросса» прошел в пионерских дружинах района в мае-июне нынешнего года. Во втором этапе игры «Знай наших» приняло участие 5 команд в возрасте 10—14 лет. Пионерам нужно было пройти по следам Победы, как это сделали наши прабабушки и прадедушки. Ребятам на пяти игровых точках были предложены творческие, познавательные и логические задания на тему Великой Отечественной войны. Участникам нужно было испытать свои силы и смекалку на этих «огневых» рубежах. Капитаны команд получили маршрутные листы и был дан старт игре. Двигаясь по маршруту, мальчишки и девченки складывали костры, разгадывали биографии великих полководцев, вспоминали о героях ВОВ. В задании «Послание «БРПО» нужно было сфотографироваться в виде звезды и разместить фото в социальных сетях. Ребята быстро справились с этим заданием, а фото «звезд» размещены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Детская палата Шарковщинского района». Увлеченная игра, азарт, командный дух не оставили ни одного участника равнодушным. Все с нетерпением ждали результатов игры.

Победителем стала команда «Следопыты» Бильдюжской СШ. Второе место разделили команды «Т-34» (СШ № 2) и «Прометей» (Станиславовская БШ). Третье место у команды «Созвездие» (Германовичская ДС-СШ).

Совсем скоро победитель районной квест-игры «По следам Победы…» представит наш района на областном этапе.

Е. КОЛЕСНИКОВИЧ,

председатель районного Совета ОО «БРПО».

Патриотическое воспитание: «По следам Победы…»Патриотическое воспитание: «По следам Победы…» Патриотическое воспитание: «По следам Победы…»

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